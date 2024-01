Amadou Onana przez całe zimowe okienko transferowe łączony jest z odejściem do Arsenalu lub Chelsea. Jak poinformowały belgijskie media, środkowy pomocnik podjął jednak decyzję, by pomóc Evertonowi w walce o utrzymanie.

IMAGO / PRiME Media Images Na zdjęciu: Amadou Onana

Zarówno Arsenal, jak i Chelsea naciskały na sprowadzenie Amadou Onany w zimowym okienku transferowym

Everton oczekiwał za swoją gwiazdę kwoty oscylującej wokół 75 milionów euro

Ostatecznie, jednak, środkowy pomocnik postanowił pozostać na Goodison Park

Onana odrzucił prestiżowe oferty. Chce pomóc Evertonowi

Amadou Onana jeszcze w końcówce poprzedniego roku regularnie pojawiał się w doniesieniach medialnych. Reprezentant Belgii świetnie radził sobie w barwach Evertonu. Niestety, tego samego nie można było powiedzieć o samej drużynie, która po raz kolejny musi walczyć o utrzymanie. Rzecz jasna, na ten stan rzeczy ogromny wpływ miała kara, przez którą odjęto The Toffees dziesięć punktów.

22-latkiem interesuje się cała czołówka angielskiej ekstraklasy, z Arsenalem i Chelsea na czele. W ciągu ostatniego miesiąca pojawiło się na ten temat sporo artykułów. Według niektórych, Everton oczekiwał za swojego podopiecznego nawet sto milionów euro. Ostatnie doniesienia informowały zaś o cenie zbliżonej do 75 milionów euro. Wydaje się jednak, że żadna operacja związana z defensywnym pomocnikiem nie dojdzie, póki co, do skutku. Belgijski portal DH Les Sports przekonuje bowiem, że piłkarz podjął decyzję, by pozostać na Goodison Park. Chce skupić się na pomocy w utrzymaniu drużyny, zanim postawi kolejny krok w karierze.

Onana rozegrał w tym sezonie już 24 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwie bramki i asystę.

Czytaj więcej: Trener rewelacji Serie A łączony z Barceloną. “Żyję teraźniejszością”.