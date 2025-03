Onana na wylocie? Man United walczy o rozchwytywanego bramkarza La Liga

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Problemy United z obsadą bramki

Manchester United zamierza wzmocnić swoją bramkę przed nadchodzącym sezonem. Ruben Amorim osobiście miał poprosić o sprowadzenia nowego bramkarza. Portugalski szkoleniowiec chciałby pozyskać Joana Garcię, bramkarza Espanyolu.

Andre Onana jest nieregularny, dlatego klub chce zmienić obsadę bramki. Choć kameruński golkiper przychodził z dużymi oczekiwaniami, jego błędy w kluczowych momentach wzbudziły wątpliwości co do jego statusu jako numeru jeden.

Garcia to 23-letni bramkarz, który udowodnił w Espanyolu, że ma umiejętności pozwalające na grę w wielkim klubie. Jest pewny między słupkami, radzi sobie pod presją i pokazuje duży potencjał. Jest jednym z najbardziej obiecujących bramkarzy w Europie. W dodatku ze względu na swój młody wiek może być świetną inwestycją nie tylko na teraz, ale także na kolejne lata.

Ruben Amorim ma uważać, że hiszpański bramkarz idealnie pasuje do jego wizji zespołu i mógłby stać się kluczową postacią w budowie nowego zespołu.

Inne kluby również monitorują jego sytuację. Głównie wymienia się Barcelonę, a ostatnio także Arsenal. Czerwonym Diabłom nie będzie więc łatwo przekonać hiszpańskiego golkipera do przeprowadzki na Old Trafford. Kontrakt Joana Garcii z Espanyolem obowiązuje do 2028 roku.

