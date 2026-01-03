Aston Villa ma ambitny cel. Chce napastnika Manchesteru City

23:20, 3. stycznia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  TEAMtalk

Aston Villa, która walczy o mistrzostwo Premier League, planuje sprowadzić nowego napastnika w zimowym okienku transferowym. Jak podaje brytyjski serwis TEAMtalk, uwagę klubu z Birmingham przykuł zawodnik Manchesteru City - Omar Marmoush.

Pep Guardiola i Unai Emery
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola i Unai Emery

Omar Marmoush na radarze Aston Villi

Aston Villa nie najlepiej rozpoczęła obecny sezon Premier League, jednak z czasem „złapała wiatr w żagle” i od jakiegoś czasu prezentuje się znakomicie. W tym momencie drużyna z Birmingham ma na swoim koncie 42 punkty i zajmuje 2. miejsce w tabeli. Drużyna The Villans traci sześć oczek do prowadzącego w stawce Arsenalu, co sprawia, że realnie włączyła się do walki o mistrzostwo Anglii.

Aby zwiększyć swoje szanse na końcowy triumf, Aston Villa planuje wzmocnienia w zimowym okienku transferowym. Trener zespołu Lwów – Unai Emery – chciałby zwiększyć rywalizację w formacji ofensywnej. Z tego powodu na radar angielskiego klubu trafił Omar Marmoush – informuje brytyjski serwis „TEAMtalk”.

Egipski napastnik nie może liczyć na regularną grę w Manchesterze City, gdzie niepodważalnym numerem jeden jest Erling Haaland. Jego przeprowadzka na Villa Park ma więc sens i mogłaby nastąpić w formie wypożyczenia lub transferu definitywnego.

POLECAMY TAKŻE

Xabi Alonso
Real nie rezygnuje! Gwiazda Manchesteru City wciąż celem
Matty Cash
Cash z udanym powrotem do składu. Miał udział w sukcesie [WIDEO]
Joan Laporta
Barcelona wybrała dwa wielkie nazwiska. Laporta szykuje głośny transfer

Omar Marmoush, którym poważnie interesują się także Tottenham Hotspur oraz Atletico Madryt, jest zawodnikiem Manchesteru City od stycznia 2025 roku. Wówczas trafił na Etihad Stadium z Eintrachtu Frankfurt za 75 milionów euro. W trwającej kampanii rozegrał 15 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia go na 65 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.