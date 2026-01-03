Aston Villa ma ambitny cel. Chce napastnika Manchesteru City

Aston Villa, która walczy o mistrzostwo Premier League, planuje sprowadzić nowego napastnika w zimowym okienku transferowym. Jak podaje brytyjski serwis TEAMtalk, uwagę klubu z Birmingham przykuł zawodnik Manchesteru City - Omar Marmoush.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola i Unai Emery

Omar Marmoush na radarze Aston Villi

Aston Villa nie najlepiej rozpoczęła obecny sezon Premier League, jednak z czasem „złapała wiatr w żagle” i od jakiegoś czasu prezentuje się znakomicie. W tym momencie drużyna z Birmingham ma na swoim koncie 42 punkty i zajmuje 2. miejsce w tabeli. Drużyna The Villans traci sześć oczek do prowadzącego w stawce Arsenalu, co sprawia, że realnie włączyła się do walki o mistrzostwo Anglii.

Aby zwiększyć swoje szanse na końcowy triumf, Aston Villa planuje wzmocnienia w zimowym okienku transferowym. Trener zespołu Lwów – Unai Emery – chciałby zwiększyć rywalizację w formacji ofensywnej. Z tego powodu na radar angielskiego klubu trafił Omar Marmoush – informuje brytyjski serwis „TEAMtalk”.

Egipski napastnik nie może liczyć na regularną grę w Manchesterze City, gdzie niepodważalnym numerem jeden jest Erling Haaland. Jego przeprowadzka na Villa Park ma więc sens i mogłaby nastąpić w formie wypożyczenia lub transferu definitywnego.

Omar Marmoush, którym poważnie interesują się także Tottenham Hotspur oraz Atletico Madryt, jest zawodnikiem Manchesteru City od stycznia 2025 roku. Wówczas trafił na Etihad Stadium z Eintrachtu Frankfurt za 75 milionów euro. W trwającej kampanii rozegrał 15 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia go na 65 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.