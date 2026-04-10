Olise trafi do Realu Madryt? Dyrektor Bayernu krótko: bez szans

Real Madryt chce mieć w swoich szeregach wielką gwiazdę Bayernu Monachium. Celem stał się Michael Olise, ale Max Eberl nie wierzy w powodzenie tego transferu - ujawnia Fabrizio Romano.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Bayern nie myśli o sprzedaży Olise

Michael Olise rozgrywa znakomity sezon, a jego nazwisko znalazło się na szczycie listy życzeń Florentino Pereza. Real Madryt mógł z bliska przyglądać się jego grze przy ostatniej bezpośredniej batalii między tymi klubami w Lidze Mistrzów. Bayern Monachium zwyciężył 2-1 na Santiago Bernabeu, a Francuz był jednym z najlepszych na boisku.

W mediach od tygodni spekuluje się na temat sensacyjnego transferu z udziałem 24-letniego skrzydłowego. Sprowadzić chciałby go Liverpool, który widzi w nim idealnego następcę Mohameda Salaha. Konkretne plany ma także Real Madryt – wierzy, że Olise to brakujące ogniwo ofensywy, a w tercecie z Viniciusem Juniorem i Kylianem Mbappe zdominowaliby całą piłkarską Europę. Problem w tym, że szanse na finalizację takiej operacji są niewielkie. Bayern Monachium nie zamierza sprzedawać swojego czołowego piłkarza.

Real byłby gotowy zapłacić za niego nawet 150 milionów euro, ale Bayern oczekuje przynajmniej 200 milionów euro. To tylko przykładowa kwota, która ma zniechęcić potencjalnych nabywców do walki o podpis gwiazdora. W rzeczywistości Olise nie jest na sprzedaż, a Max Eberl zasugerował, że Real na pewno nie zdoła go sprowadzić.

🚨❌ Bayern director Eberl: “Olise to Real Madrid? No, quite simply no… no chance”.



“We have a long-term project, Michael feels very comfortable here”, told @kerry_hau.



🎥➕ More on Michael Olise, Konate, Slot, Sancho proposal: https://t.co/vYxmYy1FWD pic.twitter.com/Tpt7yy5V5X — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 10, 2026

Olise w tym sezonie rozegrał 41 spotkań, a jego bilans wynosi 16 bramek i 29 asyst. Błyszczy nie tylko w Bayernie, bowiem na przestrzeni ostatnich miesięcy stał się pewniakiem do pierwszego składu reprezentacji Francji.