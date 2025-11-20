Obrońca nie chce wracać do Guardioli. Liczy na ruch Interu

Inter Mediolan tego lata sprowadził na wypożyczenie Manuela Akanji. Obrońca nie chce wracać do Manchesteru City i liczy na wykup przez Włochów. Mówi o tym otwarcie.

fot. DPPI Media Na zdjęciu: Piłkarze Interu

Akanji nie chce grać dla Manchesteru City. Inter go wykupi?

Manchester City po nieudanym sezonie zdecydował się na rewolucję kadrową, która oczywiście nie dobiegła jeszcze końca. W zespole zabrakło miejsca dla kilku zawodników, którzy jeszcze do niedawna stanowili o jego sile. Pep Guardiola skreślił Manuela Akanjiego, który trafił na rynek jako ciekawa opcja. Z tej okazji skorzystał Inter Mediolan, sprowadzając go na finiszu okienka w ramach wypożyczenia.

Pobyt we Włoszech układa się dotąd po myśli doświadczonego obrońcy. Od razu po transferze wskoczył do wyjściowej jedenastki i wystąpił we wszystkich możliwych meczach – zarówno w Serie A, jak i Lidze Mistrzów. W zasadzie z miejsca stał się czołową postacią defensywy oraz całego zespołu.

Z Akanjim w składzie Inter radzi sobie bardzo dobrze i śmiało może myśleć o walce o najwyższe cele. W Mediolanie bardzo mu się podoba, dlatego liczy, że pozostanie tu na dłużej. Jednocześnie wyklucza możliwość powrotu do Manchesteru City, gdzie nie miał miejsca w składzie.

– Mam nadzieję, że Inter wykupi mnie na stałe. Jestem tutaj bardzo szczęśliwy, więc zobaczymy, co się stanie – otwarcie przyznał Akanji.

🚨⚫️🔵 Manuel Akanji: “I hope Inter sign me on a permanent deal, yes. I’m very happy here so… we will see”.



€15m buy option, available in the deal with Man City with Inter keen on triggering it. pic.twitter.com/rCU5Rh5QGI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2025

Inter dogadał z Manchesterem City opcję definitywnego wykupu Akanjiego. Skorzystanie z niej będzie kosztować 15 milionów euro. Na ten moment ostateczna decyzja nie zapadła, ale klub oczywiście skłania się ku temu rozwiązaniu.