Nowi chętni na Huję. Trop prowadzi do dwóch krajów [NASZ NEWS]

W zimowym oknie transferowym dojdzie w Pogoni Szczecin do kilku zmian. Jednym z piłkarzy, którzy mają opuścić Dumę Pomorza jest Marian Huja. Z informacji goal.pl wynika, że są nowe tropy w sprawie Portugalczyka.

Nadchodzą zmiany w Pogoni

Początek stycznia oznacza, że zimowe okienko transferowe lada moment się ożywi. Drużyny Ekstraklasy wracają do zajęć, starając się też przyspieszyć ruchy transferowe. Jednym z klubów, które mają chęć na kilka transferów zarówno „in” jak i „out’ jest Pogoń Szczecin.

Już wcześniej informowaliśmy, że piłkarzem, który może opuścić Dumę Pomorza jest Marian Huja. Portugalczyk nie ma wysokich notowań u trenera Thomasa Thomasberga i jego odejście jest całkiem prawdopodobne.

Może pomóc w walce o utrzymanie

Jednym z klubów zainteresowanych tym zawodnikiem jest od dłuższego czasu Wieczysta Kraków, o czym goal.pl już informował. Z naszych najnowszych informacji wynika natomiast, że temat tego środkowego obrońcy pojawił się też w dwóch tureckich klubach.

Chodzi o Konyaspor i Antalyaspor. Ten pierwszy zajmuje trzynaste miejsce w tabeli, a drugi piętnaste. Ich zdobycz punktowa jest na tyle skromna, że będą się bronić przed spadkiem, a rzut oka na liczbę straconych bramek od razu nasuwa wniosek, iż wzmocnienia w formacji defensywnej bardzo by się tam przydały.

W lidze portugalskiej jeszcze nie grał

Inny trop w sprawie defensora Pogoni prowadzi natomiast do Portugalii. Jak się dowiedzieliśmy, temat tego gracza pojawił się w Rio Ave, które obecnie zajmuje jedenaste miejsce w tabeli tamtejszej ekstraklasy. Choć 26-latek zaczynał karierę w juniorach Belenenses, to nigdy nie zagrał w portugalskiej ekstraklasie.

Szybko opuścił bowiem ojczyznę, przenosząc się do drużyny Watford U18. Potem było duńskie HB Koge, rumuński Petrolul, a od tego lata Pogoń.