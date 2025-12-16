Nowe otwarcie w Monachium. Bayern trafił w punkt z transferami

Bayern Monachium – transfery w trakcie letniego okna 2025
Bayern Monachium ma za sobą burzliwe letnie okno transferowe. W jego trakcie doszło do rozstań z kilkoma piłkarzami, którzy mieli znaczący udział w sukcesach klubu. Najbardziej bolesne dla kibiców było upuszczenie Bawarii przez klubową legendę, Thomasa Muellera. W Monachium nie oglądamy już też Kingsley’a Comana i Leroya Sane. Mimo licznych odejść, Bayern wyszedł z nich obronną ręką.
Bayern Monachium – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)
|Imię i nazwisko
|Poprzedni klub
|Kwota transferu
|Luis Diaz
|Liverpool
|70 mln euro
|Nicolas Jackson
|Chelsea
|wyp. 16,50 mln euro
|Jonathan Tah
|Bayer Leverkusen
|2 mln euro
|Tom Bischof
|Hoffenheim
|300 tys. euro
Bayern Monachium – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)
|Imię i nazwisko
|Nowy klub
|Kwota transferu
|Mathys Tel
|Tottenham
|35 mln euro
|Kingsley Coman
|Al-Nassr
|25 mln euro
|Paul Wanner
|PSV Eindhoven
|15 mln euro
|Adam Aznou
|Everton
|9 mln euro
|Joao Palhinha
|Tottenham
|wyp. 5 mln euro
|Jonah Kusi-Asare
|Fulham
|wyp. 4 mln euro
|Frans Kratzig
|RB Salzburg
|3,5 mln euro
|Gabriel Vidovic
|Dinamo Zagrzeb
|1,2 mln euro
|Bryan Zaragoza
|Celta Vigo
|wypożyczenie (mln euro)
|Daniel Peretz
|Hamburg
|wypożyczenie (250 tys. euro)
|Leroy Sane
|Galatasaray
|za darmo
|Eric Dier
|Monaco
|za darmo
|Thomas Mueller
|Vancouver
|za darmo
|Arijon Ibrahimovic
|Heidenheim
|wypożyczenie
|Maurice Krattenmacher
|Hertha Berlin
|wypożyczenie
|Tarek Buchmann
|FC Nurnberg
|wypożyczenie
|Lovro Zvonarek
|Grasshoppers
|wypożyczenie
Bayern postawił na jakość, a nie ilość
Zdecydowaną większość budżetu w letnim oknie transferowym pochłonął Luis Diaz, którego sprowadzenie kosztowało aż 70 milionów euro. Kolumbijczyk wkomponował się jednak świetnie w nowy zespół. Były zawodnik Liverpoolu przekroczył już dwucyfrową liczbę bramek, a zapewne wkrótce uczyni to też z asystami. To głównie dzięki dubletowi Diaza Bayern pokonał w Lidze Mistrzów PSG (2:1).
Vincent Kompany ma także sporo pożytku z Jonathana Taha. Niemiecki defensor do istotny element najszczelniejszej defensywy w Bundeslidze. Dodatkowo 29-latek zdążył już dwa razy wpisać się na listę strzelców. Swój udział w sukcesach monachijczyków mają też zmiennicy, czyli Nicolas Jackson i Tom Bischof. Wypożyczony z Chelsea napastnik jest głównie rezerwowym, a mimo tego zdobył pięć bramek. Z kolei 20-letni niemiecki pomocnik zbiera coraz więcej minut, co zaowocowało jego trzema asystami.
Pogłoski transferowe wokół Bayernu
Bayern zmierza po mistrzostwo Niemiec i to w świetnym stylu. Nie dziwi zatem fakt, że w Monachium skupiają się przede wszystkim za zatrzymaniu kluczowych piłkarzy. Bawarczycy starają, aby w klubie został Dayot Upamecano. Trwają też rozmowy nad składem formacji ofensywie. Niezmiennie zainteresowanie europejskich potęg wzbudza Harry Kane. Z tego względu z przenosinami do Monachium łączony jest chociażby Mohamed Salah. Bayern podjął już decyzję w jego sprawie, o czym pisaliśmy TUTAJ.