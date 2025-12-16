Nowe otwarcie w Monachium. Bayern trafił w punkt z transferami

Bayern Monachium pożegnał latem liczną grupę zawodników. Mistrz Niemiec nie szalał jednak na rynku transferowym. W Bawarii postawiono przede wszystkim na jakość. Po pół roku sprawdziliśmy jak wypadają zawodnicy, których dostał trener Vincent Kompany.

Bayern Monachium – transfery w trakcie letniego okna 2025

Bayern Monachium ma za sobą burzliwe letnie okno transferowe. W jego trakcie doszło do rozstań z kilkoma piłkarzami, którzy mieli znaczący udział w sukcesach klubu. Najbardziej bolesne dla kibiców było upuszczenie Bawarii przez klubową legendę, Thomasa Muellera. W Monachium nie oglądamy już też Kingsley’a Comana i Leroya Sane. Mimo licznych odejść, Bayern wyszedł z nich obronną ręką.

Bayern Monachium – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Poprzedni klub Kwota transferu Luis Diaz Liverpool 70 mln euro Nicolas Jackson Chelsea wyp. 16,50 mln euro Jonathan Tah Bayer Leverkusen 2 mln euro Tom Bischof Hoffenheim 300 tys. euro

Bayern Monachium – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Nowy klub Kwota transferu Mathys Tel Tottenham 35 mln euro Kingsley Coman Al-Nassr 25 mln euro Paul Wanner PSV Eindhoven 15 mln euro Adam Aznou Everton 9 mln euro Joao Palhinha Tottenham wyp. 5 mln euro Jonah Kusi-Asare Fulham wyp. 4 mln euro Frans Kratzig RB Salzburg 3,5 mln euro Gabriel Vidovic Dinamo Zagrzeb 1,2 mln euro Bryan Zaragoza Celta Vigo wypożyczenie (mln euro) Daniel Peretz Hamburg wypożyczenie (250 tys. euro) Leroy Sane Galatasaray za darmo Eric Dier Monaco za darmo Thomas Mueller Vancouver za darmo Arijon Ibrahimovic Heidenheim wypożyczenie Maurice Krattenmacher Hertha Berlin wypożyczenie Tarek Buchmann FC Nurnberg wypożyczenie Lovro Zvonarek Grasshoppers wypożyczenie

Bayern postawił na jakość, a nie ilość

Zdecydowaną większość budżetu w letnim oknie transferowym pochłonął Luis Diaz, którego sprowadzenie kosztowało aż 70 milionów euro. Kolumbijczyk wkomponował się jednak świetnie w nowy zespół. Były zawodnik Liverpoolu przekroczył już dwucyfrową liczbę bramek, a zapewne wkrótce uczyni to też z asystami. To głównie dzięki dubletowi Diaza Bayern pokonał w Lidze Mistrzów PSG (2:1).

Vincent Kompany ma także sporo pożytku z Jonathana Taha. Niemiecki defensor do istotny element najszczelniejszej defensywy w Bundeslidze. Dodatkowo 29-latek zdążył już dwa razy wpisać się na listę strzelców. Swój udział w sukcesach monachijczyków mają też zmiennicy, czyli Nicolas Jackson i Tom Bischof. Wypożyczony z Chelsea napastnik jest głównie rezerwowym, a mimo tego zdobył pięć bramek. Z kolei 20-letni niemiecki pomocnik zbiera coraz więcej minut, co zaowocowało jego trzema asystami.

Pogłoski transferowe wokół Bayernu

Bayern zmierza po mistrzostwo Niemiec i to w świetnym stylu. Nie dziwi zatem fakt, że w Monachium skupiają się przede wszystkim za zatrzymaniu kluczowych piłkarzy. Bawarczycy starają, aby w klubie został Dayot Upamecano. Trwają też rozmowy nad składem formacji ofensywie. Niezmiennie zainteresowanie europejskich potęg wzbudza Harry Kane. Z tego względu z przenosinami do Monachium łączony jest chociażby Mohamed Salah. Bayern podjął już decyzję w jego sprawie, o czym pisaliśmy TUTAJ.