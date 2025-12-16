Nowe otwarcie w Monachium. Bayern trafił w punkt z transferami

08:30, 16. grudnia 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Bayern Monachium pożegnał latem liczną grupę zawodników. Mistrz Niemiec nie szalał jednak na rynku transferowym. W Bawarii postawiono przede wszystkim na jakość. Po pół roku sprawdziliśmy jak wypadają zawodnicy, których dostał trener Vincent Kompany.

Luis Diaz
PressFocus Na zdjęciu: Luis Diaz

Bayern Monachium – transfery w trakcie letniego okna 2025

Bayern Monachium ma za sobą burzliwe letnie okno transferowe. W jego trakcie doszło do rozstań z kilkoma piłkarzami, którzy mieli znaczący udział w sukcesach klubu. Najbardziej bolesne dla kibiców było upuszczenie Bawarii przez klubową legendę, Thomasa Muellera. W Monachium nie oglądamy już też Kingsley’a Comana i Leroya Sane. Mimo licznych odejść, Bayern wyszedł z nich obronną ręką.

Bayern Monachium – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwiskoPoprzedni klubKwota transferu
Luis DiazLiverpool70 mln euro
Nicolas JacksonChelseawyp. 16,50 mln euro
Jonathan TahBayer Leverkusen2 mln euro
Tom BischofHoffenheim300 tys. euro

Bayern Monachium – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwiskoNowy klubKwota transferu
Mathys TelTottenham35 mln euro
Kingsley ComanAl-Nassr25 mln euro
Paul WannerPSV Eindhoven15 mln euro
Adam AznouEverton9 mln euro
Joao PalhinhaTottenhamwyp. 5 mln euro
Jonah Kusi-AsareFulhamwyp. 4 mln euro
Frans KratzigRB Salzburg3,5 mln euro
Gabriel VidovicDinamo Zagrzeb1,2 mln euro
Bryan ZaragozaCelta Vigowypożyczenie (mln euro)
Daniel PeretzHamburgwypożyczenie (250 tys. euro)
Leroy SaneGalatasarayza darmo
Eric DierMonacoza darmo
Thomas MuellerVancouverza darmo
Arijon IbrahimovicHeidenheimwypożyczenie
Maurice KrattenmacherHertha Berlinwypożyczenie
Tarek BuchmannFC Nurnbergwypożyczenie
Lovro ZvonarekGrasshopperswypożyczenie

Bayern postawił na jakość, a nie ilość

Zdecydowaną większość budżetu w letnim oknie transferowym pochłonął Luis Diaz, którego sprowadzenie kosztowało aż 70 milionów euro. Kolumbijczyk wkomponował się jednak świetnie w nowy zespół. Były zawodnik Liverpoolu przekroczył już dwucyfrową liczbę bramek, a zapewne wkrótce uczyni to też z asystami. To głównie dzięki dubletowi Diaza Bayern pokonał w Lidze Mistrzów PSG (2:1).

Vincent Kompany ma także sporo pożytku z Jonathana Taha. Niemiecki defensor do istotny element najszczelniejszej defensywy w Bundeslidze. Dodatkowo 29-latek zdążył już dwa razy wpisać się na listę strzelców. Swój udział w sukcesach monachijczyków mają też zmiennicy, czyli Nicolas Jackson i Tom Bischof. Wypożyczony z Chelsea napastnik jest głównie rezerwowym, a mimo tego zdobył pięć bramek. Z kolei 20-letni niemiecki pomocnik zbiera coraz więcej minut, co zaowocowało jego trzema asystami.

Pogłoski transferowe wokół Bayernu

Bayern zmierza po mistrzostwo Niemiec i to w świetnym stylu. Nie dziwi zatem fakt, że w Monachium skupiają się przede wszystkim za zatrzymaniu kluczowych piłkarzy. Bawarczycy starają, aby w klubie został Dayot Upamecano. Trwają też rozmowy nad składem formacji ofensywie. Niezmiennie zainteresowanie europejskich potęg wzbudza Harry Kane. Z tego względu z przenosinami do Monachium łączony jest chociażby Mohamed Salah. Bayern podjął już decyzję w jego sprawie, o czym pisaliśmy TUTAJ.

