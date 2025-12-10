Bayern zatrzyma kluczowego zawodnika? Zaawansowane rozmowy

Bayern Monachium prowadzi zaawansowane rozmowy z Sergem Gnabrym w sprawie przedłużenia kontraktu - dowiedział się szanowany dziennikarz, Fabrizio Romano. Obecna umowa między stronami wygasa 30 czerwca 2026 roku.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Serge Gnabry przedłuży umowę z Bayernem Monachium?

Serge Gnabry ma ważny kontrakt z Bayernem Monachium jedynie do 30 czerwca 2026 roku, co od dłuższego czasu stawiało przyszłość 57-krotnego reprezentanta Niemiec pod znakiem zapytania. W bawarskim klubie panowała niepewność, czy skrzydłowy będzie kontynuował karierę na Allianz Arenie, czy może zdecyduje się na zmianę otoczenia. Ostatnie doniesienia wskazują jednak, że sytuacja wkrótce się wyjaśni. Wszystko zmierza bowiem w stronę pozytywnego zakończenia rozmów.

Najświeższe informacje na temat 30-letniego zawodnika przekazał Fabrizio Romano. Według niego Bayern prowadzi zaawansowane negocjacje z Gnabrym w sprawie nowej umowy, a rozmowy przebiegają bardzo pomyślnie.

Doniesienia te potwierdził także dyrektor sportowy bawarskiego klubu, Max Eberl. – Staramy się znaleźć rozwiązanie – przyznał działacz, cytowany przez włoskiego dziennikarza. Wygląda więc na to, że obie strony są bliskie porozumienia.

Serge Gnabry, który najprawdopodobniej pozostanie w Monachium na kolejne lata, dołączył do Bayernu w lipcu 2017 roku z Werderu Brema za 8 milionów euro. W obecnym sezonie rozegrał 24 mecze, zdobywając 5 bramek i notując 7 asyst dla ekipy Die Roten. Mierzący 176 centymetrów atakujący wywalczył z niemieckim klubem m.in. sześć mistrzostw Bundesligi oraz jedno trofeum Ligi Mistrzów. Jego wartość rynkowa według serwisu „Transfermarkt” wynosi aktualnie 22 miliony euro.