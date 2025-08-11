Nowe informacje ws. urazu Lewandowskiego. Wiadomo, kiedy wróci do gry

13:26, 11. sierpnia 2025 15:02, 11. sierpnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Mateusz Borek, Kanał Sportowy

Robert Lewandowski przed meczem o Puchar Gampera nabawił się drobnego urazu. Pierwsze informacje mówiły o kilku tygodniach przerwy, teraz Mateusz Borek w "Kanale Sportowym" przekazał, że Polak będzie gotowy na mecz 2. kolejki La Liga.

Robert Lewandowski
rosdemora/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski wróci już na 2. kolejkę La Liga

Robert Lewandowski bez cienia wątpliwości ma za sobą bardzo wymagający sezon, a ten, który właśnie się rozpoczyna nie będzie wcale łatwiejszy. Barcelona ma bowiem bardzo ambitne plany w kwestii gry na kilku frontach i przede wszystkim celów, jakie są przed drużyną. Wiadomo, że obrona mistrzostwa kraju to tylko jeden z jego elementów. Poza tym napastnik ma także ważną rolę do odegrania w reprezentacji Polski, która będzie walczyła o wyjazd na mundial w 2026 roku.

Dlatego tym bardziej niepokojąca okazała się informacja, o kontuzji, której Lewandowski nabawił się kilka dni temu. Pierwsze informacje mówiły o tym, że Polak wypadnie z gry na kilka tygodni, ale wróci na zgrupowanie reprezentacji Polski. Teraz prognozy są bardziej optymistyczne. Według informacji przekazanych przez Mateusza Borka w „Kanale Sportowym”, napastnik Barcelony ma być gotowy na mecz 2. kolejki hiszpańskiej La Liga. Wówczas Duma Katalonii podejmie ekipę Levante.

Rozmawiałem z Tomkiem Zawiślakiem (przyjaciel i doradca Roberta Lewandowskiego – red.). Na 99 procent będzie gotowy na 2. kolejkę z Levante – powiedział Borek w „Kanale Sportowym”.

Mecz Levante – Barcelona zaplanowano na sobotę 23 sierpnia 2025 roku o godzinie 21:30.

