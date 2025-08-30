Juventus szykuje kolejne wzmocnienia w ostatnim dniu letniego okienka transferowego. Stara Dama spogląda w kierunku Manchesteru United. Otóż na ich radarze znalazł się Noussair Mazraoui - donosi "Football Italia".

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Noussair Mazraoui

Noussair Mazraoui wzbudził zainteresowanie Juventusu

Juventus już w niedzielę rozegra kolejny mecz ligowy. Zespół prowadzony przez Igora Tudora tym razem podejmie na wyjeździe Genoę. Władze turyńskiego klubu jednak w pełni skupiają się na letnim okienku transferowym, które zmierzą ku końcowi. Stara Dama rozważa kolejne wzmocnienia. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że do Bianconerich może trafić Dani Ceballos z Realu Madryt.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Juventusu przekazuje serwis „Football Italia”. Otóż Stara Dama myśli również o wzmocnieniu defensywy. W tym celu zaczęli patrzeć w kierunku Manchesteru United. Otóż w kręgu zainteresowań turyńskiego zespołu znalazł się Noussair Mazraoui.

Juventus ma świadomość, że reprezentant Maroka musiałby się szybko zaadaptować w drużynie. Jednak wewnątrz klubu uważają, że defensor jest w stanie tego dokonać. Włosi muszą się pospieszyć, jeśli rzeczywiście chcą pozyskać 27-latka. Trudno przewidzieć, jak do tej całej sprawy podejdzie Manchester United. Turyńczycy wierzą, że przyjście zawodnika Czerwonych Diabłów pozwoli im walczyć o najważniejsze trofea.

Noussair Mazraoui trafił do Manchesteru United w zeszłorocznym letnim okienku transferowym. Dotychczas Marokańczyk rozegrał 58 spotkań w koszulce Czerwonych Diabłów. 27-latek nie ma na koncie gola, ale może się pochwalić trzema asystami.