Nottingham Forest to jeden z klubów, który może niebawem szukać nowego trenera. Na temat kandydatów do pracy w ekipie z City Ground wieści przekazał dziennik "The Sun".

fot. MTB Photo / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Ange Postecoglou i José Mourinho kandydatami na nowego trenera Nottingham

Nottingham Forest rozpoczął całkiem nieźle nowy sezon Premier League, wygrywając z Brentford (3:1). W każdym razie apetyty władz klubu z City Ground są większe. Ponadto ostatnio miało dochodzić do nieporozumień między Nuno Espirito Santo a zarządem, więc niewykluczone, że strony są w konflikcie. Realne jest zatem, że klub zdecyduje się niebawem na trenera z absolutnego TOP, co sugeruje „The Sun”.

Już wcześniej w mediach pojawiły się informacje, że stery w Nottingham może objąć Ange Postecoglou. 59-latek jest obecnie bez pracy po tym, jak został zwolniony z Tottenhamu Hotspur. Australijski szkoleniowiec greckiego pochodzenia może mieć jednak poważnego rywala do posady w ekipie „Tricky Trees”. Znany angielski tabloid podał, że Nottingham może również spróbować sięgnąć po José Mourinho.

Portugalczyk w przeszłości pracował już w Premier League i to w kilku klubach. Mourinho prowadził m.in. Chelsea, Manchester United czy Tottenham. Doświadczony trener jest aktualnie związany kontraktem z Fenerbahçe.

Nottingham przed przerwą reprezentacyjną ma do rozegrania jeszcze tylko dwa spotkania. Najpierw w drugiej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Crystal Palace. Z kolei w przyszłym tygodniu Forest podejmie West Ham United.

