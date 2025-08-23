Nottingham Forest może pożegnać się z trenerem. Nuno Espirito Santo skrytykował ruchy na rynku transferowym, co może zakończyć się jego zwolnieniem. "The Sun" twierdzi, że kandydatem na jego następcę jest Ange Postecoglou.

fot. PA Images Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Postecoglou kandydatem. Będzie szybka zmiana trenera?

Nottingham Forest na inaugurację ligowego sezonu ograło Brentford 3-1. Zaskakują więc doniesienia o możliwym rozstaniu z Nuno Espirito Santo. W tle toczy się jego konflikt z władzami klubu, który wyszedł na światło dzienne – szkoleniowiec publicznie skrytykował działania na rynku transferowym. Jego zdaniem zespół nie jest wystarczająco silny, a plany dotyczące wzmocnień nie doszły do skutku. Jego zachowanie nie pozostało bez reakcji właściciela, który może zdecydować o rychłym zwolnieniu.

Nie jest to oczywiście przesądzone, ale ewentualna porażka w ten weekend szkoleniowcowi na pewno nie pomoże. Brytyjskie media podjęły ten temat, a nawet wskazały potencjalnego następcę Nuno Espirito Santo. Nottingham Forest ma rozważać w jego miejsce Ange’a Postecoglou, który niedawno stracił pracę w Tottenhamie. Byłby to błyskawiczny powrót na ławkę trenerską Premier League.

🚨 Nottingham Forest are considering appointing former Tottenham manager Ange Postecoglou to replace Nuno Espírito Santo.



(Source: @SunSport) pic.twitter.com/o52XqBigiQ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 23, 2025

Postecoglou długo nie wiedział, jaka czeka go przyszłość. Tottenham w Premier League grał fatalnie, ale zdobył Ligę Europy i wywalczył tym samym awans do Ligi Mistrzów. Trofeum nie wystarczyło jednak do utrzymania posady. Koguty postanowiły się z nim pożegnać, zastępując go Thomasem Frankiem. Teraz Nottingham Forest może skorzystać z okazji i sprowadzić go do siebie.