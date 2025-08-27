Nottingham Forest chce kolejnego piłkarza Juventusu! Oferta złożona

Juventus stoi przed decyzją w sprawie przyszłości Nicolo Savony. Według "Sky Sport" Nottingham Forest złożył ofertę za włoskiego obrońcę, ale kwota nie spełnia oczekiwań Bianconerich.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Juventus negocjuje z Nottingham Forest ws. Savony

Juventus prowadzi intensywne rozmowy dotyczące przyszłości Nicolo Savony. Obrońca jeszcze rok temu był podstawowym zawodnikiem pierwszej drużyny. Teraz znalazł się w kręgu zainteresowań Nottingham Forest, który złożył oficjalną propozycję transferu.

Według „Sky Sport” oferta klubu z Premier League opiewa na 11 milionów euro. Juventus nie zamierza jednak łatwo rezygnować ze swojego wychowanka. Dyrektorzy Damien Comolli i Francois Modesto oczekują bowiem około 18 milionów, aby zamknąć sprawę. Negocjacje wciąż trwają i na razie nie ma ostatecznego porozumienia.

Relacje pomiędzy Juventusem i Nottingham Forest są bardzo intensywne w tym oknie transferowym. Zaledwie kilka dni temu zamknięto operację związaną z Douglasem Luizem. Brazylijski pomocnik przeniósł się do Anglii w ramach wypożyczenia za 3 miliony euro. Umowa zawiera opcję wykupu za 25 milionów, która może zmienić się w obowiązek.

Sprzedaż Savony mogłaby mieć dla Juventusu strategiczne znaczenie. Klub nie tylko zyskałby dodatkowe środki, ale również ważny tak zwaną „plusvalenzę”. To z kolei pozwoliłoby Comolliemu rozpocząć działania dotyczące wzmocnienia drużyny, które na razie pozostają wstrzymane.

Na liście wciąż znajdują się nazwiska Kolo Muaniego, Zhegrovy czy Moliny. Jednak bez odejścia któregoś z obecnych piłkarzy, Bianconeri nie są w stanie sfinalizować nowych operacji. Transfer Savony może więc okazać się kluczem do ostatniej fazy letniego mercato.

Zobacz również: Wszystko w rękach Arsenalu. Kiwior czeka na ruch klubu