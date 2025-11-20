Nie Vinicius i Rodrygo. Man City chce inną wielką gwiazdę Realu

Manchester City ma na celowniku gwiazdora Realu Madryt i jest nim Federico Valverde. Między klubami może dojść do gigantycznej transakcji, której częścią będzie właśnie Urugwajczyk - twierdzi "Fichajes".

Valverde do Manchesteru City, a Haaland do Realu? To możliwe rozwiązanie

Manchester City powoli planuje kształt kadry na przyszły sezon. Pod znakiem zapytania wciąż stoi przyszłość Erlinga Haalanda, ponownie łączonego z przeprowadzką do Realu Madryt. Nie ulega wątpliwościom, że pewnego dnia zagra na Santiago Bernabeu, ale wciąż nie wiadomo, kiedy się to wydarzy. Królewscy mogą ruszyć po niego już w 2026 roku, jeśli wcześniej rozwiążą sytuację Viniciusa Juniora. W przypadku sprzedaży Brazyljczyka, Florentino Perez chciałby w jego miejsce właśnie norweskiego snajpera.

Angielski gigant przygląda się tej sytuacji i myśli nad jej wykorzystaniem. Pep Guardiola jest wielkim fanem umiejętności Federico Valverde, którego chciałby mieć w swojej drużynie. Urugwajczyk uchodzi za niezwykle cennego, zaangażowanego i wszechstronnego, a do tego przejawia szereg cech przywódczych. Być może docelowo zastąpiłby na Etihad Stadium Rodriego.

Dla Manchesteru City sprowadzenie Valverde uchodzi za priorytet. Real Madryt nie jest chętny do jego pożegnania, ale może uznać, że to jedyna możliwość, aby wreszcie pozyskać Haalanda. „Fichajes” twierdzi, że Obywatele są gotowi przyjąć ofertę za Norwega w postaci wymiany za Valverde z dodatkową kwotą.

Ten temat rozstrzygnie się w kolejnych miesiącach. Real ceni Valverde, ale faktem jest, że ma on nie po drodze z Xabim Alonso.