Robert Lewandowski to tylko jeden z dwóch reprezentantów Polski, którzy są w kręgu zainteresowań włoskiego klubu. Antonello Gioia w rozmowie z Kanałem Sportowym zasugerował, że w Milanie sprawdziłby się również Matty Cash.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Reprezentanci Polski

Matty Cash sprawdziłby się w Milanie

AC Milan to jeden z największych włoskich klubów. Przez ostatnie miesiące jest o nim głośno w Polsce ze względu na plotki dot. przyszłości Roberta Lewandowskiego. Media sugerują, że Rossoneri mogą być idealnym miejscem dla 37-latka, gdy po sezonie opuści FC Barcelonę.

W przeszłości w podobnym wieku do Lewandowskiego kontrakt z mediolańczykami podpisał m.in. Zlatan Ibrahimović czy Oliver Giroud. Ostatnio do zespołu dołączył także Luka Modrić. Problem stanowi jednak wynagrodzenie zawodnika. W Katalonii napastnik inkasuje ok. 13 milionów euro netto rocznie. Milan nie może sobie pozwolić na taką pensję, a Lewandowski mógłby liczyć na dwa razy mniej.

Antonello Gioia w rozmowie z Kanałem Sportowym poruszył nie tylko wątek kapitana reprezentacji Polski. Zdradził, że w Milanie widziałby jeszcze jednego polskiego piłkarza. Dziennikarz Corriere dello Sport wskazał na Matty’ego Casha z Aston Villi.

– Macie kilku interesujących piłkarzy. Mi w oko wpadł Matty Cash z Aston Villi, o którego Milan już kiedyś zabiegał, ale ostatecznie wolał jednak poszukać gdzie indziej. Cash to dobry obrońca, który mógłby dobrze sprawdzić się w Milanie – powiedział Antonello Gioia.

Matty Cash ma za sobą wspaniały początek sezonu. Jak dotąd rozegrał dla Aston Villi 13 spotkań, w których zdobył 2 gole. Na dodatek w 4 meczach z orzełkiem na piersi dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Umowę z The Villans ma ważną do czerwca 2029 roku.