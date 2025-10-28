Lewandowski w Milanie?! Na taką pensję może liczyć

Robert Lewandowski od dłuższego czasu jest łączony z grą w Serie A. Reprezentantem Polski interesuje się AC Milan. Antonello Gioia w Kanale Sportowym zdradził, na jaką pensję może liczyć piłkarz.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Milan stać na połowę pensji, jaką Lewandowski pobiera w Barcelonie

Robert Lewandowski po czterech latach spędzonych w FC Barcelonie prawdopodobnie opuści klub. Latem przyszłego roku dobiega końca kontrakt napastnika. Na ten moment hiszpańskie media są przekonane, że Duma Katalonii nie zaproponuje mu nowej umowy. Z racji niepewnej przyszłości reprezentant Polski jest przymierzany do kilku nowych drużyn.

Szczególnie dużo pisze się o potencjalnym przejściu do Serie A. Na Półwyspie Apenińskim łączy się go z AC Milanem. Problem w tym, że Rossoneri nie są w stanie zaproponować nawet zbliżonego wynagrodzenia do tego, jakie pobiera w Blaugranie. Mistrz Hiszpanii rocznie płaci Lewandowskiemu ok. 21 milionów euro brutto, czyli mniej więcej 13 mln euro netto. Na taką pensję nie stać mediolańczyków.

Antonello Gioia dziennikarz Corriere dello Sport i Milan News w rozmowie z Kanałem Sportowym zdradził, na jakie wynagrodzenie w Milanie może liczyć Lewandowski. Jego zdaniem maksymalna pensja dla Polaka to pięć, może sześć milionów euro netto rocznie.

– Trudno mi pojąć, jak Milan miałby znaleźć pieniądze na Lewandowskiego. Polak musiałby wyświadczyć przysługę Milanowie i znacząco obniżyć oczekiwania finansowe. W Mediolanie mógłby liczyć pewnie na pięć, może sześć milionów euro netto rocznie. Więcej raczej by nie otrzymał – powiedział Antonello Gioia w rozmowie z Kanałem Sportowym.