Lewandowski w Milanie?! Na taką pensję może liczyć

16:47, 28. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Kanał Sportowy

Robert Lewandowski od dłuższego czasu jest łączony z grą w Serie A. Reprezentantem Polski interesuje się AC Milan. Antonello Gioia w Kanale Sportowym zdradził, na jaką pensję może liczyć piłkarz.

Robert Lewandowski
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Milan stać na połowę pensji, jaką Lewandowski pobiera w Barcelonie

Robert Lewandowski po czterech latach spędzonych w FC Barcelonie prawdopodobnie opuści klub. Latem przyszłego roku dobiega końca kontrakt napastnika. Na ten moment hiszpańskie media są przekonane, że Duma Katalonii nie zaproponuje mu nowej umowy. Z racji niepewnej przyszłości reprezentant Polski jest przymierzany do kilku nowych drużyn.

Szczególnie dużo pisze się o potencjalnym przejściu do Serie A. Na Półwyspie Apenińskim łączy się go z AC Milanem. Problem w tym, że Rossoneri nie są w stanie zaproponować nawet zbliżonego wynagrodzenia do tego, jakie pobiera w Blaugranie. Mistrz Hiszpanii rocznie płaci Lewandowskiemu ok. 21 milionów euro brutto, czyli mniej więcej 13 mln euro netto. Na taką pensję nie stać mediolańczyków.

Antonello Gioia dziennikarz Corriere dello Sport i Milan News w rozmowie z Kanałem Sportowym zdradził, na jakie wynagrodzenie w Milanie może liczyć Lewandowski. Jego zdaniem maksymalna pensja dla Polaka to pięć, może sześć milionów euro netto rocznie.

Trudno mi pojąć, jak Milan miałby znaleźć pieniądze na Lewandowskiego. Polak musiałby wyświadczyć przysługę Milanowie i znacząco obniżyć oczekiwania finansowe. W Mediolanie mógłby liczyć pewnie na pięć, może sześć milionów euro netto rocznie. Więcej raczej by nie otrzymał – powiedział Antonello Gioia w rozmowie z Kanałem Sportowym.

