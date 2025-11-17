Nie Rodri, nie Vitinha. Perez marzy o innej gwieździe

Real Madryt myśli o wzmocnieniach w letnim oknie transferowym. Z klubem łączeni byli Rodri i Vitinha. Natomiast zdaniem e-noticies Florentino Perez marzy o tym, żeby do klubu trafił Declan Rice.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Declan Rice na szczycie listy życzeń Florentino Pereza w Realu Madryt

Real Madryt w poprzednim oknie transferowym skupił się zmianach w obronie, gdzie zaszła duża rewolucja. Linia defensywna ma zupełnie nowy kształt, a do jedenastki wskoczyli Alvaro Carreras i Dean Huijsen. Bez wątpienia drużyna wciąż wymaga kilku nowych twarzy. Przede wszystkim chodzi o środek pola, gdzie Xabi Alonso chciałby mieć większe pole manewru.

O tym, że Królewscy szukają nowego pomocnika w kontekście letniego okna transferowego, wiadomo od dawna. Natomiast zmianie miały ulec plany odnośnie konkretnego nazwiska. Do tej pory w gronie największych kandydatów wymieniano dwóch piłkarzy. Z Realem Madryt łączeni byli najczęściej Rodri i Vitinha. Z informacji serwisu e-noticies wynika jednak, że Florentino Perez ma innego faworyta.

W Madrycie wciąż nie znaleźli następcy Toniego Kroosa, a luka po jego odejściu jest widoczna. W związku z tym prezydent klubu szuka piłkarza, o podobnych cechach do byłego reprezentanta Niemiec. Takim zawodnikiem ma być Declan Rice, czyli gracz Arsenalu.

Arsenal jest świadomy, że Real poluje na ich lidera, ale w Londynie nie myślą o sprzedaży pomocnika. Dlatego też wycenili go na 150 milionów euro, aby odstraszyć hiszpańskiego giganta. Warto dodać, że w poprzednim sezonie to właśnie Rice wyrzucił Los Blancos z Ligi Mistrzów. 26-latek zdobył dwie piękne bramki w pierwszym meczu 1/4 finału, przyczyniając się do zwycięstwa (3:0).