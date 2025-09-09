„Gdybym miał sprowadzić kogoś z Barcelony do Realu, byłby to Pedri”

Luis Figo w rozmowie dla Betfair przyznał, że gdyby dziś miał wybrać jednego piłkarza Barcelony, którego widziałby w Realu to byłby to Pedri. Portugalczyk wskazał także, którego piłkarza Królewskich widziałby w zespole Hansiego Flicka.

Luis Figo wskazał, kogo sprowadziłby z Barcelony do Realu

Luis Figo przed laty był bohaterem jednego z najbardziej kontrowersyjnych transferów w historii futbolu, przenosząc się z Barcelony do Realu Madryt. Portugalczyk w niedawnej rozmowie znów wywołał spore poruszenie. Były skrzydłowy wybrał zawodnika Blaugrany, który według niego najlepiej odnalazłby się na Santiago Bernabeu. Wskazał on na Pedriego.

Figo uważa, że Hiszpan mógłby pełnić ważną rolę w zespole. Podobnie opisał także Federico Valverde jako piłkarza Los Blancos, którego widziałby w barwach Barcelony.

22-letni Pedri rozegrał już w koszulce Dumy Katalonii ponad 200 spotkań. W ostatnich miesiącach udało mu się uporać z problemami zdrowotnymi, dzięki czemu Hansi Flick może na niego liczyć. Pomocnik wyróżnia się inteligencją i spokojem na boisku. Jest uznawany za jednego z najlepszych młodych zawodników.

Co ciekawe w przeszłości Pedri mógł trafić do Realu Madryt, co przyznał sam zawodnik w niedawnym wywiadzie. Młody gwiazdor przebywał na testach w stolicy Hiszpanii, ale ostatecznie Królewscy uznali, że nie spełnia ich wymagań. Ostatecznie w 2019 roku Barcelona wykupiła go z Las Palmas.

Obecnie ciężko wyobrazić sobie taki ruch. Pedri jest jednym z najważniejszych zawodników katalońskiego giganta, więc potencjalna przeprowadzka do Madrytu mogłaby wywołać, być może nawet większe emocje niż te, które towarzyszyły wokół przenosin Luisa Figo w 2000 roku.

