Lewandowski musi czekać! Barcelona trzyma go w niepewności

Robert Lewandowski ma kontrakt z Barceloną do czerwca 2026 roku. Według "AS" klub nie zamierza teraz podejmować decyzji w sprawie jego przedłużenia i oceni sytuację dopiero w przyszłości.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona wstrzymuje się z decyzją o nowej umowie Lewandowskiego

FC Barcelona ma w kadrze czterech zawodników, których umowy wygasają wraz z końcem sezonu 2025/26. To Frenkie de Jong, Eric Garcia, Andreas Christensen oraz Robert Lewandowski. Blaugrana prowadzi rozmowy z De Jongiem i Garcią, podczas gdy Christensen nie ma szans na nowy kontrakt.

Sytuacja Lewandowskiego jest bardziej złożona. Według „AS” kataloński klub nie traktuje jej priorytetowo i nie planuje podejmować decyzji w najbliższym czasie. Rozmowy o ewentualnym przedłużeniu kontraktu zostaną odłożone na później. To sprzeczne doniesienia z tym, o czym informował kataloński „Sport”. Według dziennikarzy tej gazety, Duma Katalonii nie przedłuży kontraktu z „Lewym”.

Polski napastnik miałby 38 lat na początku sezonu 2026/27. Dlatego klub uzależnia swoją decyzję od jego formy i realnego wkładu w wyniki drużyny. Już teraz Lewandowski zdaje się schodzić na dalszy plan wobec Ferrana Torresa, który rozpoczął rozgrywki w imponującym stylu. W Barcelonie rozważają, by to właśnie Hiszpan został głównym napastnikiem od 2026 roku, bez konieczności sprowadzania kosztownego wzmocnienia.

W takim scenariuszu możliwe byłoby przedłużenie kontraktu Lewandowskiego o rok. Kapitan reprezentacji Polski pełniłby wtedy rolę rezerwowego i wsparcia dla młodszych kolegów. Na horyzoncie wciąż pozostaje możliwość transferu do Arabii Saudyjskiej. Ciekawą opcją mogą być również przenosiny do Serie A.

