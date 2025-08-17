Nicola Zalewski zmienia klub w Serie A! Inter zarobi 17 mln euro

Nicola Zalewski ponownie zmienia klub wewnątrz Serie A. Tym razem reprezentant Polski przenosi się z Interu Mediolan do Atalanty Bergamo. Jak informuje Fabrizio Romano kwota transferu sięgnie 17 milionów euro.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Inter dogadał się z Atalantą! Zalewski zamienia Mediolan na Bergamo

Nicola Zalewski dopiero co został wykupiony na stałe przez Inter Mediolan, a już zmienia barwy klubowe. Nerazzurri wypożyczyli reprezentanta Polski w styczniu bieżącego roku, a ostatnio wykupili go za 7 milionów euro. Teraz zdecydowali się skorzystać z okazji i sprzedali wahadłowego ponad dwa razy drożej. 23-latek nadal będzie występował we włoskiej elicie, czyli Serie A.

W niedzielę rano pojawiła się informacja, że Atalanta rozważa transfer Zalewskiego. Niedługo potem Fabrizio Romano poinformował, że do Mediolanu wpłynęła oficjalna oferta, opiewająca na 16 milionów euro. Kilka godzin później kluby osiągnęły pełne porozumienie.

Włoski dziennikarz użył znanego już na całym świecie zwrotu „here we go”, sugerując, że Zalewski na pewno zostanie nowym piłkarzem La Dei. Atalanta i Inter zawarli umowę, która opiewa na 17 milionów euro. Polak ma niebawem pojawić się na badaniach w nowym zespole.

Zalewski zadebiutował w Interze w meczu z Milanem, zdobywając asystę przy kluczowym golu De Vrija na remis (1:1). Łącznie dla Il Biscione rozegrał 17 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. Simone Inzaghi oprócz tego, że wystawiał go w roli wahadłowego, zmienił mu pozycję, wystawiając go jako środkowego pomocnika.

Dla reprezentanta Polski będzie to trzeci klub w Serie A. Wcześniej przed dołączeniem do Interu Mediolan przez kilka lat grał w Romie, której jest wychowankiem. Dla Giallorossich wystąpił łącznie w 123 meczach.