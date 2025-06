Nico Williams zrobił krok w stronę Barcelony. Laporta podjął decyzję

Nico Williams wykonał krok w kierunku transferu do FC Barcelony. Jak poinformował serwis Cadena SER, Joan Laporta podjął decyzję w tej sprawie.

Nico Williams zwrócił się do Barcelony. Laporta wybrał inną gwiazdę

Nico Williams nieustannie wzbudza ogromne emocje na rynku transferowym. W ostatnich tygodniach skrzydłowy Athleticu Bilbao był łączony przede wszystkim z Barceloną, Arsenalem i Bayernem Monachium. Jednak pomimo upływu czasu wciąż nie wiadomo, gdzie piłkarz zagra w następnym sezonie.

Według doniesień serwisu Cadena SER Nico Williams wykonał wyraźny krok w stronę transferu do Barcelony. Ten fakt sprawił, że zarząd Dumy Katalonii ponownie omówił możliwość sprowadzenia Hiszpana. Jak się okazuje, klub nie ma zamiaru zmieniać swoich priorytetów i nadal za główny cel uważa Luisa Diaza z Liverpoolu.

Ponoć to Joan Laporta podjął taką decyzję, a wynika ona również z jego wątpliwości. Prezydent Barcelony czuje uraz do Nico Williamsa, że ten rok temu odrzucił możliwość przenosin do Katalonii. Ponadto sternik Blaugrany nie jest pewien, czy przyjście skrzydłowego nie wywoła negatywnej reakcji w szatni. Obawy dotyczą przede wszystkim tego, że Williams jest bliskim przyjacielem Yamala oraz innych młodych piłkarzy. Kolejną problematyczną kwestią jest cena za transfer gwiazdora i żądania Bilbao.

Laporta chciałby utrzymać pełen profesjonalizm w szatni i nie zależy mu na przyjaźni piłkarzy. Taki stan mógłby doprowadzić do zgrzytów w przyszłości oraz podziału kadry na mniejsze grupki. Jednocześnie Barcelona nie ma zamiaru rezygnować z tego transferu, bo wzmocnienie ataku jest sprawą konieczną. Jeśli klub nie zdoła sprowadzić Luisa Diaza, to zwróci się do Williamsa lub Rashforda.