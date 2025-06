PA Images / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Athletic żąda zapłaty klauzuli wykupu Nico Williamsa

Barcelona ponownie wykazuje poważne zainteresowanie Nico Williamsem. Katalończycy byli blisko sprowadzenia hiszpańskiego skrzydłowego już latem ubiegłego roku, jednak ostatecznie transfer nie doszedł do skutku. Tym razem Blaugrana wraca do rozmów z jeszcze większą determinacją, zwłaszcza że sam zawodnik miał wyrazić chęć dołączenia do zespołu.

Piłkarz jest też mile widziany w Katalonii. Jednym z fanów tego transferu jest Lamine Yamal. Jednak według „Mundo Deportivo” Athletic Club odrzuca jakiekolwiek formy negocjacji. Klub z Bilbao postawił sprawę jasno – jeśli Barcelona chce Nico Williamsa, musi wpłacić pełną kwotę klauzuli odstępnego, która wynosi około 58 milionów euro. – Jeśli go chcą, niech zapłacą klauzulę, kropka – takie słowa miały paść z ust działaczy Athleticu.

Zobacz również: Boniek: łatwo jest wydawać cudze pieniądze (WIDEO)

Relacje pomiędzy oboma klubami od dawna są napięte. Już w marcu 2023 roku, podczas ligowego starcia, kibice z Bilbao rzucali na murawę fałszywe banknoty z herbem Barcelony i skandowali „do Segunda”, wyrażając oburzenie sprawą Negreiry. W ostatniej kolejce sezonu 2024/25 atmosfera znów była gorąca – fani Athleticu wygwizdali fetujących mistrzostwo piłkarzy Blaugrany.

Napięcie nie ogranicza się jedynie do trybun. Prezydent Athleticu Jon Uriarte zarzucił Joanowi Laporcie brak gratulacji za awans do Ligi Mistrzów, co jeszcze bardziej ochłodziło relacje między klubami. Taka atmosfera z pewnością nie sprzyja transferowi, choć część działaczy Barcelony i tak nie jest przekonana do sprowadzania Williamsa w tym okienku.