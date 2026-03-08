Chelsea przechytrzy Real Madryt? Walczą o podpis gwiazdora

Nico Schlotterbeck jest głównie łączony z Realem Madryt. Jak podaje Ekrem Konur, o podpis stopera Borussii Dortmund zamierza powalczyć również Chelsea.

Liam Rosenior
Liam Rosenior

Nico Schlotterbeck pod lupą Chelsea

Nico Schlotterbeck jest aktualnie jednym z najbardziej rozchwytywanych defensorów na rynku transferowym. Borussia Dortmund marzy o zatrzymaniu środkowego obrońcy i przedłużeniu z nim kontraktu, choć nie będzie to łatwe zadanie. Obecna umowa między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, dlatego klub z Signal Iduna Park wciąż ma komfortową sytuację negocjacyjną. Rosnące zainteresowanie 26-letnim stoperem sprawia jednak, że utrzymanie go w zespole może okazać się coraz trudniejsze.

Dotychczas Schlotterbeck był najczęściej łączony z przeprowadzką do Realu Madryt. Królewscy rozglądają się za nowym środkowym obrońcą między innymi w związku z odejściem Davida Alaby oraz niepewną przyszłością Antonio Rudigera.

Jak ujawnił w mediach społecznościowych Ekrem Konur, klub z Santiago Bernabeu musi jednak liczyć się z poważną konkurencją ze strony Chelsea. Londyńczycy również są zainteresowani sprowadzeniem niemieckiego defensora i zapewne włączą się do walki o jego podpis.

Schlotterbeck trafił do Borussii Dortmund w lipcu 2022 roku z Freiburga za około 20 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 152 spotkania, zdobył 10 bramek oraz zanotował 18 asyst, stając się jednym z liderów defensywy ekipy BVB. 23-krotny reprezentant Niemiec imponuje nie tylko warunkami fizycznymi, ale także jakością w rozegraniu piłki. Najbliższe miesiące pokażą, czy działacze z Zagłębia Ruhry zdołają zatrzymać swojego stopera.