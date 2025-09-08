Real Madryt szykuje transfer na następne lato. To nieuniknione

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez - prezydent Realu Madryt

Nico Paz wróci do Realu Madryt w 2026 roku

Dopiero co zamknęło się tegoroczne letnie okno transferowe, a Real Madryt już myśli o wzmocnieniach składu przed sezonem 2026/2027. Ostatnie miesiące były bardzo aktywne dla włodarzy Królewskich – na Santiago Bernabeu trafili czterej nowi zawodnicy – Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Franco Mastantuono oraz Trent Alexander-Arnold. Wszystko wskazuje na to, że pierwszym nabytkiem madryckiego klubu w kolejnym letnim okienku transferowym będzie Nico Paz, który już niedługo ma ponownie założyć białą koszulkę.

Jak podaje Fabrizio Romano, Real Madryt planuje bowiem odkupić swojego wychowanka, obecnie występującego w Como 1907. Stołeczny gigant zachował pełną kontrolę nad kartą zawodniczą piłkarza i jeśli w 2026 roku zapłaci 9 milionów euro, Paz automatycznie wróci na Santiago Bernabeu. 21-letni pomocnik jest tego świadomy, dlatego niedawno odrzucił intratną ofertę od Tottenhamu Hotspur. Angielski klub proponował mu wielkie zarobki, jednak zawodnik postanowił poczekać na realizację planu przygotowanego przez Real.

Nico Paz swoje pierwsze kroki stawiał właśnie w akademii madryckiego potentata, skąd w połowie 2024 roku przeniósł się do wspomnianego wyżej Como 1907 za kwotę 6 milionów euro. Drużyna z Serie A szybko uczyniła z niego filar ofensywy i dała mu szansę regularnych występów w topowej lidze. W poprzednim sezonie czterokrotny reprezentant Argentyny rozegrał 36 meczów, w których zdobył 7 bramek oraz zanotował 10 asyst. W trwającej już kampanii również imponuje – w 3 dotychczasowych spotkaniach strzelił 1 gola i dorzucił 1 ostatnie podanie. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 35 milionów euro.