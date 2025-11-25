Real Madryt sprowadzi pomocnika. Aktywuje klauzulę

Real Madryt podczas zimowego okienka transferowego uruchomi klauzulę odkupu Nico Paza - dowiedział się Gaston Edul ze stacji TyC Sports. 21-letni argentyński pomocnik, który robi furorę w Como 1907, będzie kosztował 10 milionów euro.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Nico Paz wróci do Realu Madryt

Nico Paz jest jednym z najlepszych zawodników obecnego sezonu Serie A, imponując znakomitą formą w barwach Como 1907. Argentyński ofensywny pomocnik rozegrał już 12 spotkań, w których zdobył 5 bramek oraz zanotował 4 asysty, stając się liderem zespołu Larianich. Real Madryt, w którym Paz stawiał pierwsze kroki w seniorskiej piłce, pozostawił sobie opcję odkupu i od miesięcy uważnie monitoruje jego rozwój na włoskich boiskach.

Jak ustalił Gaston Edul z „TyC Sports”, Królewscy podjęli już decyzję o aktywowaniu wspomnianej klauzuli podczas nadchodzącego styczniowego okienka transferowego. Kwota tej transakcji wyniesie około 10 milionów euro, bo na tyle opiewa ten zapis.

Czas pokaże, czy Real zdecyduje się od razu sprowadzić zdolnego 21-latka z powrotem na Santiago Bernabeu, czy jedynie zabezpieczy przyszłość Argentyńczyka, pozostawiając go w Como do końca kampanii. W hiszpańskim klubie docenia się poczynione przez niego postępy i uważa się, że regularna gra w Serie A przynosi mu ogromne korzyści.

To fatalna wiadomość dla europejskich gigantów – takich jak Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur, Inter Mediolan czy AC Milan – którzy liczyli na pozyskanie utalentowanego pomocnika. Niemal pewne jest, że sześciokrotny reprezentant Albicelestes wróci do Realu Madryt, gdzie tym razem powinien otrzymać znacznie większe zaufanie. Według serwisu „Transfermarkt” Paz jest aktualnie wyceniany na 55 milionów euro.