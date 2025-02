Real odkupi argentyńską perełkę? Kluby Premier League na posterunku

Real Madryt ma opcję odkupu Nico Paza, który robi furorę w Como 1907. Gdyby Królewscy nie zdecydowali się jednak na taki krok, to po pomocnika zgłoszą się giganci Premier League - podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Nico Paz

Nico Paz pod lupą angielskich gigantów

Nico Paz rozgrywa fenomenalny sezon w barwach Como 1907, co oczywiście nie przechodzi bez echa. Przypomnijmy, iż ofensywny pomocnik dołączył do włoskiego klubu przed rozpoczęciem aktualnej kampanii. Wówczas zdolny 20-latek przeprowadził się do beniaminka Serie A za 6 milionów euro z Realu Madryt. Warto dodać, że Królewscy zapewnili sobie opcję odkupu tego piłkarza. Stołeczny klub może ponownie pozyskać Argentyńczyka za kwotę w granicach 9 milionów euro.

W ostatnich tygodniach pojawiły się informacje, że włodarze Los Blancos najprawdopodobniej skorzystają z tej możliwości, Nico Paz pojedzie z Realem Madryt na obóz przygotowawczy i jeśli tam pokaże się z dobrej strony, to otrzyma poważną szansę w pierwszej drużynie. To zła wiadomość dla gigantów Premier League, którzy mają chrapkę na zakontraktowanie utalentowanego playmakera. Jak dowiedział się Ekrem Konur, niemal wszystkie najlepsze kluby z Anglii pytają o pomocnika.

Największe zainteresowanie tym zawodnikiem wykazują Tottenham Hotspur, Arsenal, Chelsea oraz Manchester City. Ponadto Como 1907 ma nadzieję, że zatrzyma reprezentanta Argentyny na dłużej. Jednak wszystko zależy od decyzji Realu Madryt, który ma w tej sprawie decydujący głos. Przyszłość młodzieńca wyjaśni się w najbliższym letnim okienku transferowym. W obecnym sezonie Nico Paz rozegrał 24 mecze, zdobył 6 bramek i zaliczył 5 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia ofensywnego pomocnika na 20 milionów euro.

