Kante dał zielone światło na transfer. Ma przejść do znanej drużyny

Victor Joly / Alamy Na zdjęciu: N'Golo Kante

Fenerbahce Stambuł pracuje nad sprowadzeniem N’Golo Kante

N’Golo Kante ma ważny kontrakt z Al-Ittihad tylko do 30 czerwca 2026 roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że 34-letni pomocnik nie przedłuży umowy z saudyjskim zespołem, mimo bardzo atrakcyjnych warunków finansowych. Co więcej, bardzo możliwe jest, że nawet nie wypełni obecnego kontraktu i zmieni otoczenie już w zimowym okienku transferowym. 65-krotny reprezentant Francji planuje bowiem powrót do Europy, gdzie chciałby ponownie rywalizować na najwyższym poziomie.

Najnowsze informacje w sprawie przyszłości doświadczonego zawodnika ujawnił Fabrizio Romano. Według niego Kante dał już zielone światło na przeprowadzkę do Fenerbahce Stambuł. Władze tureckiego klubu prowadzą zaawansowane rozmowy z Al-Ittihad, próbując osiągnąć porozumienie w sprawie kwoty odstępnego. Dogadanie się z samym piłkarzem nie powinno stanowić problemu, dlatego transakcja może zostać sfinalizowana w najbliższych dniach.

N’Golo Kante, którym interesują się także drużyny z Ligue 1, może pochwalić się niezwykle bogatą karierą. Z Leicester City sięgnął po sensacyjne mistrzostwo Premier League w sezonie 2015/2016, a następnie z Chelsea zdobył Ligę Mistrzów i krajowe trofea. Ponadto jeden z najbardziej utytułowanych pomocników ostatnich lat triumfował z reprezentacją Francji na mistrzostwach świata w Rosji w 2018 roku.