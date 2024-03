IMAGO / Anderson Lira Na zdjęciu: Neymar

Neymar ma plan, gdzie chce zagrać po Al-Hilal

Neymar to bez wątpienia jedna z największych gwiazd światowej piłki nożnej w ostatnich latach. W 2023 roku Brazylijczyk zdecydował się na przenosiny do saudyjskiego Al-Hilal, choć z pewnością mógł jeszcze poszukać miejsca w jednej z czołowych lig Europy. Niestety gwiazdor ledwie zadebiutował w nowym klubie, a już doznał poważnej kontuzji, przez co od kilku miesięcy nie pojawia się w kadrze.

Okazuje się, że pod swoją nieobecność piłkarz zaczął rozmyślać nad swoją przyszłością. Jak niedawno zapewniał Marcelo Teixeira, czyli prezes brazylijskiego Santosu, klub już jest po wstępnych rozmowach z Neymarem w sprawie jego powrotu do Brazylii. Zapewne miałoby do tego dojść w 2025 roku, gdy kontrakt z Al-Hilal wygaśnie.

Przypomnijmy, że Neymar właśnie w Santosie przedstawił się całemu światu. Piłkarz już jako nastolatek błyszczał w tamtejszej Serie A, co zaowocowało wielkim transferem do FC Barcelony.