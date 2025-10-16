Neymar szuka klubu. Słynny klub rozważa angaż gwiazdora

Neymar z końcem grudnia może opuścić Santos. Umowa z brazylijskim klubem wygasa wraz z zakończeniem sezonu. Jak donosi Daily Mail, angaż piłkarza rozważa Inter Miami.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Inter Miami chce ściągnąć Neymara! Możliwy powrót tercetu MSN

Neymar po dziesięciu latach gry w Europie postanowił w 2023 roku wyjechać do Arabii Saudyjskiej, gdzie podpisał lukratywny kontrakt z Al-Hilal. Przygoda w Saudi Pro League nie potoczyła się po jego myśli, ponieważ ze względu na kontuzje zagrał tylko w 7 meczach. Z tego powodu na początku bieżącego roku rozwiązał umowę z saudyjskim gigantem i wrócił do macierzystego zespołu w Brazylii.

Aktualnie związany jest z Santosem, czyli klubem, gdzie zaczynał piłkarską karierę. Od momentu powrotu do Brazylii rozegrał 21 spotkań, w których zdobył 6 goli i zanotował 3 asysty. Natomiast podobnie jak podczas pobytu w Arabii 33-latek zmaga się często z urazami.

W mediach od jakiegoś czasu pojawiają się informacje, że Neymar ponownie jest blisko zmiany klubu. Wszystko przez fakt, że wraz z końcem grudnia dobiega końca kontrakt z Santosem. Brazylijczyk był już łączony m.in. z Barceloną, Napoli czy Interem Mediolan.

Okazuje się, że piłkarzem zainteresowany jest również klub z MLS. Jak podaje Daily Mail, istnieje szansa reaktywacji słynnego tercetu MSN, czyli Messi – Suarez – Neymar. Były gwiazdor Barcelony miał otrzymać wstępną ofertę z Interu Miami, aby od stycznia podpisać umowę.

Dla amerykańskiego klubu byłby to kolejny wielki transfer nie tylko pod względem sportowym, ale również marketingowym. Panuje przekonanie, że takim rozwiązaniem byłby zainteresowany sam Neymar.