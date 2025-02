Neymar łączony z Barceloną. Prezydent Santosu zabrał głos

Neymar gra aktualnie w Santosie, gdzie ma ważną umowę do czerwca. Prezydent klubu zabrał głos ws. przyszłości piłkarza, wyrażając nadzieje, że Brazylijczyk pozostanie w klubie do 2026 roku.

Eduardo Carmim / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Santos chce zatrzymać Neymara do Mistrzostw Świata 2026

Neymar w celu odbudowania kariery po nieudanym pobycie w Arabii Saudyjskiej postanowił wrócić do Brazylii. Pod koniec stycznia były piłkarz Al-Ahli czy Paris Saint Germain podpisał półroczny kontrakt z macierzystym klubem, czyli Santosem.

Pierwotny plan zakładał grę w Santosie do końca sezonu, a następnie powrót do Europy. Co więcej, pojawiały się informacje, że preferowanym kierunkiem transferu 33-latka jest powrót do FC Barcelony. Transakcja będzie jednak trudna do zrealizowania ze względu na sytuację finansową katalońskiego klubu.

Mimo plotek o powrocie do Europy prezydent Santosu, Marcelo Teixeira wierzy, że Neymar przedłuży swój pobyt w klubie do Mistrzostw Świata w 2026 roku. Choć start piłkarza w nowym zespole nie należał do udanych, to po kilku meczach reprezentant Brazylii wrócił na dobry poziom. W ostatnim meczu z Interem de Limeira zdobył bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego.

– Wszystkie cele finansowe zostaną zwiększone, ponad to, co wcześniej szacowaliśmy. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, tendencja jest taka, że ​​ta współpraca będzie kontynuowana i rozszerzona aż do przyszłorocznych Mistrzostw Świata – mówi Marcelo Teixeira, cytowany przez Daily Mail.

Jak dotąd Neymar rozegrał w Santosie 6 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zaliczył 3 asysty. Ostatnie zwycięstwo zagwarantowało drużynie Brazylijczyka awans do ćwierćfinału rozgrywek Campeonato Paulista. O półfinał Santos powalczy z RB Bragantino.