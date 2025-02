Neymar dołączy do wielkiego klubu? Słynny agent pracuje nad transferem

Neymar marzy, żeby wrócić do Barcelony i jest gotowy zgodzić się na rozsądną pensję. Słynny agent Pini Zahavi pracuje nad transferem, który będzie jednak trudny do zrealizowania - podaje we wtorkowe popołudnie kataloński dziennik SPORT.

Eduardo Carmim / Alamy Na zdjęciu: Neymar Junior

Neymar wróci do Barcelony? Pini Zahavi już działa

Kilka tygodni temu Neymar przeprowadził się na zasadzie wolnego transferu do swojego macierzystego klubu – Santosu. Wcześniej 33-letni Brazylijczyk rozwiązał za porozumieniem stron kontrakt z saudyjskim Al-Hilal po tym, jak jego przygoda w Arabii była kompletnie nieudana, głównie z powodu licznych kontuzji. Mimo że słynny skrzydłowy dopiero co dołączył do nowego-starego zespołu, to już myśli o następnym kroku w swojej karierze.

Jak podaje kataloński dziennik “SPORT”, Neymar chce złapać formę na brazylijskich boiskach, by podczas najbliższego letniego okienka transferowego wrócić na europejskie murawy. 128-krotny reprezentant Canarinhos podobno marzy o powrocie do Barcelony, gdzie grał w latach 2013-2017 i spędził swoje najlepsze chwile. Co więcej, agent zawodnika Pini Zahavi rzekomo pracuje już nad transferem, który będzie trudny do zrealizowania.

Słynny menadżer ma znakomite stosunki z prezydentem Blaugrany, Joanem Laportą, a sam piłkarz ponoć byłby gotowy pójść na ustępstwa, jeśli chodzi o wysokość pensji. Jednak Hansi Flick nie jest chętny na współpracę z Neymarem. Sztab szkoleniowy liczy na inne wzmocnienia składu i nawet nie chce słyszeć o ewentualnym sprowadzeniu brazylijskiego gwiazdora. Tak więc powrót 33-latka na Camp Nou póki co jest mało prawdopodobny.