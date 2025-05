Newcastle wytypowało następcę Isaka. To znane nazwisko

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Sorloth może zostać następcą Isaka

Alexander Sorloth znalazł się na celowniku Newcastle United. Angielski klub rozważy pozyskanie napastnika Atletico Madryt, jeśli ich gwiazda, Alexander Isak odejdzie w trakcie letniego okienka transferowego. Sroki rozważają również opcję pozyskania Norwega i stworzenie duetu z 25-latkiem jeśli uda im się zakwalifikować do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Sorloth przykuł uwagę Newcastle dzięki swoim niezłym występom w La Liga. Choć nie jest podstawowym zawodnikiem w drużynie Diego Simeone, 29-latek wykorzystuje swoje szanse. Aktualnie jest on najlepszym strzelcem Atletico w lidze hiszpańskiej. Mimo to wciąz nie może liczyć na regularną grę, dlatego możliwe, że były zawodnik Realu Sociedad rozważy odejście z klubu.

Sroki mieliby nadzieję, że Norweg szybko zaadaptuje się do Premier League i wniesie swoją jakość, zarówno jako zawodnik pierwszego składu, jak i zmiennik. Snajper wyróżnia się siłą fizyczną, grą głową i skutecznością, co idealnie pasuje do profilu napastnika, jakiego poszukuje trener Eddie Howe, żeby wzmocnić ofensywę.

Sorloth znajduje się także na radarze innych klubów Premier League oraz Besiktasu. Jego kontrakt z Atletico obowiązuje do 2028 roku. Hiszpanie nie wykluczają sprzedaży reprezentanta Norwegii jeżeli pojawi się odpowiednia oferta.

