Newcastle wyraziło zainteresowanie pomocnikiem. Obserwują go wielkie kluby

17:27, 26. października 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  TBRFootball

Newcastle United planuje kolejne wzmocnienia w zimowym oknie transferowym. Jak podaje serwis TBRFootball, klub z St. James’ Park obserwuje Haydena Hackneya.

Eddie Howe
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Hackney błyszczy w Championship

Pomocnik Middlesbrough, Hayden Hackney ma za sobą udany początek sezonu. W obecnych rozgrywkach zdobył dwa gole oraz zanotował dwie asysty i jest jednym z liderów drużyny Roba Edwardsa. Dobra forma 23-latka nie przeszła bez echa. Zainteresowanie Anglikiem wykazują nie tylko Newcastle, ale też Tottenham, Manchester United i Crystal Palace. Ostatnio do tego grona dołączyły również Brighton, Fulham i Brentford.

Według źródła to jednak przedstawiciele Srok najbardziej śledzą postępy zawodnika i regularnie obserwują mecze Middlesbrough. Są oni pod wrażeniem postawy Hackneya i jego stylu gry, dynamiki i przeglądu pola.

Middlesbrough znalazło się w trudnym położeniu. Klub walczy o awans do Premier League, a strata kluczowego zawodnika mogłaby przekreślić te plany. Dlatego władze zespołu, który znajduje się obecnie na drugiej pozycji w Championship nie ma zamiaru sprzedawać Hackneya w styczniu.

Jednak jeśli pomocnik utrzyma wysoką formę, mogą pojawić się oferty, które będą ciężkie do odrzucenia. Newcastle i pozostałe kluby Premier League będą uważnie przyglądać się dalszemu rozwojowi młodego zawodnika.

