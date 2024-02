Okno transferowe wielkimi krokami zbliża się do zamknięcia, a Newcastle chce przeprowadzić transfer last minute. Według portalu "Tutto Atalanta" na celowniku angielskiego klubu znalazł się Ederson.

Imago / Antonietta Baldassarre Na zdjęciu: Ederson Jose dos Santos

Ederson może zostać nowym piłkarzem Newcastle

Okno transferowe w Anglii zamyka się o północy

Newcastle szuka zastępstwa w środku pola wobec kontuzji Joelintona oraz Bruno Guimaraesa

Ederson ratunkiem dla Newcastle?

Newcastle ma spore problemy kadrowe. Nie dość, że Eddie Howe nie ma do swojej dyspozycji żadnego nominalnego napastnika, to braki występują również w drugiej linii. Z kontuzjami zmagają się Joelinton czy Bruno Guimaraes. Z tego względu The Magpies mogą w ostatnich godzinach okienka przeprowadzić zaskakujący ruch.

Zdaniem portalu “Tutto Atalanta” Newcastle może wyprzedzić europejskie potęgi w wyścigu o podpis Edersona. Brazylijczyk znajduje się w kręgu zainteresowań takich gigantów jak Liverpool, Manchester United czy Paris Saint-Germain. Jednak w tej chwili to Sroki wydają się być na pole position w walce o podpis 24-latka.

Środkowy pomocnik Atalanty zagrał w tym sezonie 28 meczów, w których strzelił 6 bramek i zaliczył jedną asystę. Portal Transfermarkt wycenia go na 27 milionów euro.

