Newcastle United chce skrzydłowego. Nowy cel transferowy klubu

Newcastle United jest otwarte na pozyskanie Marcusa Taverniera z Bournemouth - podaje "TBR Football". Do transferu skrzydłowego może dojść w letnim oknie transferowym.

Associated Press / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe i Marcus Tavernier

Marcus Tavernier blisko Newcastle? Klub rozważa transfer skrzydłowego

Newcastle United intensywnie analizuje możliwość sprowadzenia Marcusa Taverniera z AFC Bournemouth. Klub z Premier League, który walczy o czołowe pozycje, chce wzmocnić ofensywę przed kolejnym sezonem, a jednym z głównych celów transferowych ma być właśnie 24-letni Anglik.

Eddie Howe poszukuje dynamicznego skrzydłowego na prawą stronę boiska, by zrównoważyć ofensywę, która w dużej mierze opiera się na Anthonym Gordonie operującym z lewej flanki. Konieczne jest również zastąpienie Miguela Almirona, który zimą odszedł do Atlanty United.

Tavernier notuje udany sezon w barwach Bournemouth, gdzie w 18 meczach ligowych zdobył zdobył dwie bramki i dołożył pięć asyst. Co ciekawe, piłkarz ma silne związki z klubem z St James’ Park, ponieważ jego brat, James, grał dla Newcastle przed przeprowadzką do Wigan w 2014 roku. Sam Marcus szkolił się w akademii The Magpies i spędził tam część swojej młodzieżowej kariery.

Skrzydłowy Bournemouth to nie jedyny zawodnik, którego Newcastle ma na radarze. Klub monitoruje również Bryana Mbeumo z Brentford, Johana Bakayoko z PSV Eindhoven oraz Mohammeda Kudusa z West Hamu.