Newcastle United rusza po obrońcę z Serie A. Konkretne zainteresowanie

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Brooke Norton-Cuffy w kręgu zainteresowań Newcastle United

Newcastle United nie potrafi ustabilizować formy w trwającym sezonie. Po 22. kolejkach Premier League zespół Eddiego Howe’a zajmuje 8. miejsce w tabeli. Coraz wyraźniej myśli o wzmocnieniach w zimowym oknie transferowym. Jednym z priorytetów klubu ze St. James’ Park jest pozyskanie prawego obrońcy, który mógłby również występować w roli wahadłowego.

W tym kontekście władze Newcastle coraz uważniej spoglądają w stronę Serie A. Jak poinformował Ben Jacobs, na radarze angielskiego klubu znalazł się Brooke Norton-Cuffy z Genoi. Włoski klub miał już wycenić 21-letniego Anglika na około 20 milionów euro.

Norton-Cuffy trafił do Genoi latem 2024 roku z Arsenalu. Włoski klub zapłacił za defensora dwa miliony euro. Kanonierzy zabezpieczyli sobie również procent od przyszłego transferu. Początek przygody młodego defensora w Serie A nie był łatwy, ponieważ zmagał się z urazami oraz problemami fizycznymi. Z biegiem czasu wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie.

W trwającym sezonie Norton-Cuffy wystąpił w 19 z 21 ligowych spotkań, opuszczając ostatni mecz z powodu drobnego urazu mięśniowego. Jego dobra forma nie umknęła także innym klubom Premier League. Konkretne zainteresowanie mają wykazywać również West Ham United oraz Everton. Wcześniej Nortona-Cuffy’ego obserwowały także czołowe zespoły Serie A, w tym Juventus, Inter Mediolan oraz Napoli. Kontrakt reprezentanta Anglii do lat 21 z Genoą obowiązuje do czerwca 2029 roku.