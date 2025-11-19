Newcastle United chce francuskiego pomocnika. Szykuje się głośny transfer

Newcastle United zamierza zimą ruszyć po Matteo Guendouziego z Lazio Rzym - podaje "Corriere dello Sport". Francuski pomocnik ma być dostępny za około 30 milionów euro.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Matteo Guendouzi na celowniku Newcastle United

Newcastle United rozczarowuje w bieżącym sezonie Premier League. Mimo że w letnim oknie transferowym klub wydał na wzmocnienia blisko 280 milionów euro, drużyna Eddiego Howe’a zajmuje dopiero 14. miejsce w tabeli. Sroki przegrały dwa ostatnie mecze ligowe, a już w najbliższą kolejkę zmierzą się z Manchesterem City na St. James’ Park.

W takiej sytuacji Newcastle poważnie rozważa transfer Matteo Guendouziego. 26-letni francuski pomocnik, który od 2023 roku występuje w barwach Lazio, nie zachwyca formą w obecnym sezonie i coraz głośniej mówi się o jego odejściu z Rzymu. Według doniesień „Corriere dello Sport”, klub jest gotów sprzedać zawodnika za kwotę 25-30 milionów euro.

Guendouzi jest znany z waleczności, dynamiki i agresywnego stylu gry. Co ciekawe, obserwowany jest nie tylko przez Newcastle. Jego sytuację monitoruje również Sunderland, który po awansie do Premier League szuka wzmocnień gwarantujących jakość i doświadczenie.

26-latek wcześniej występował w Anglii barwach Arsenalu, gdzie pokazywał przebłyski dużego talentu. Kadra Newcastle została w ostatnich tygodniach osłabiona przez liczne kontuzje a zespół Eddiego Howe’a potrzebuje głębi składu i jakości w środku pola, szczególnie przy rywalizacji na kilku frontach. Guendouzi w bieżącym sezonie rozegrał dziewięć meczów i strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę.