Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Newcastle sięgnie po gracza Interu?

Podopieczni Eddiego Howe’a będą rywalizowali przede wszystkim w Premier League i Lidze Mistrzów. Do tej pory Newcastle sprowadziło czterech zawodników – Anthony’ego Elangę, Jacoba Ramseya, Malicka Thiawa i Aarona Ramsdale’a. Jednak kadra nadal potrzebuje wzmocnień. Sroki chcą pozyskać wszechstronnego gracza środka pola.

Na St. James’ Park może trafić Davide Frattesi. Reprezentant Włoch w poprzednim sezonie zanotował 47 spotkań, w tym 28 w Serie A i 13 w Lidze Mistrzów. W przegranym przez Inter finale nie podniósł się z ławki rezerwowych, ale w rewanżowym pojedynku z Barceloną zdobył bramkę decydująca o awansie.

25-latek to jeden z „żołnierzy” Simone Inzaghiego, już byłego trenera Nerazzurrich, i etatowy kadrowicz Italii. Inter do tej pory nie rozważał możliwości sprzedaży pomocnika, jednak – jak twierdzi Rudy Galetti – wicemistrzowie Włoch nie zamykają drzwi przed Frattesim i są gotowi zaakceptować „odpowiednią” ofertę. Newcastle będzie musiało mierzyć się z konkurencją innych ekip z Premier League.