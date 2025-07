Newcastle rusza po piłkarza Juventusu. Rozpoczęto rozmowy

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Savona na celowniku Newcastle

Newcastle United rozpoczął rozmowy w sprawie transferu Nicolo Savony. Jak donosi „Sky Sports”, klub z Premier League kontaktował się już z agentem zawodnika oraz z Juventusem. Savona, który rozegrał solidny sezon w barwach Bianconerich, znajduje się na liście potencjalnych wzmocnień Srok.

Juventus prowadzi obecnie wiele działań na rynku transferowym. Klub dogadał się z Porto w sprawie Francisco Conceicao i rozmawia z Manchesterem United o sprowadzeniu Jadona Sancho. Równolegle toczy się negocjacja z Marsylią w sprawie sprzedaży Timothy’ego Weaha.

Savona był obserwowany także przez Manchester City, jednak zainteresowanie nie przerodziło się w konkretne oferty. Pep Guardiola miał go na radarze po występach w sezonie, w którym rozegrał 40 meczów, zdobył dwa gole i zanotował asystę w Serie A, ale nic nie wskazuje na to, by pojawiła się konkretna propozycja.

Zainteresowanie Newcastle może być bardziej zdecydowane. Klub już wcześniej sprowadził z Włoch Sandro Tonalego, a teraz chce pozyskać kolejnego młodego Włocha. Savona ma za sobą pierwszą pełną kampanię w seniorskiej piłce, w której pokazał się z dobrej strony

Juventus wycenia go na 20–25 milionów euro, co mogłoby przynieść klubowi znaczącą korzyść finansową. Na razie nie rozpoczęto formalnych negocjacji, ale temat jest aktywnie monitorowany. Obecnie Savona przechodzi rehabilitację po kontuzji odniesionej 26 czerwca w meczu z Manchesterem City podczas Klubowych Mistrzostw Świata.

Zobacz również: Inter dogadany z Lookmanem. Atalanta odpowiedziała na ofertę