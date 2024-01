Dominic Solanke w zimowym okienku transferowym nie dołączy do Newcastle United. Eddie Howe potwierdził to na konferencji prasowej.

IMAGO / David Klein Na zdjęciu: Dominic Solanke

Dominic Solanke nie wzmocni Newcastle United

Eddie Howe wykluczył taki ruch Srok w zimowym okienku

Trener The Magpies mimo wszystko bardzo ceni gwiazdę Bournemouth

Dominic Solanke wszedł na wyżyny swoich możliwości w aktualnej kampanii – napastnik Bournemouth rozegrał 22 mecze, strzelił 13 bramek i zaliczył 1 asystę, a ostatnio został wybrany najlepszym piłkarzem miesiąca w Premier League.

To według mediów miało przykuć uwagę Newcastle United, które może mówić o pladze kontuzji w formacji ofensywnej. Szkoleniowiec Srok Eddie Howe wprost jednak przyznał, że do takiego transferu na pewno nie dojdzie.

– Myślę, że transfery czasowe mają swoją wartość, ale nie jestem pewien, czy wypożyczenie to opcja możliwa w naszym przypadku. Jesteśmy w momencie, w którym nie sądzę, abyśmy mieli wielu przyjaciół na rynku. Nie wiem, czy ktokolwiek chce nam pomóc – powiedział Eddie Howe na ostatniej konferencji prasowej.

– Nie wykonaliśmy żadnego ruchu z Solanke, nie możemy go zakontraktować. Uwielbiam Dominica, sprowadziłem go do Bournemouth i w mojej ocenie jest znakomitym piłkarzem. Ale nie złożyliśmy o niego zapytania i nie mamy możliwości podpisania umowy z zawodnikiem na takim poziomie – dodał trener Newcastle United.