Xavi Simons wyraził chęć powrotu do Barcelony. Holender nie jest zainteresowany grą w PSG, z którego został minionego lata wypożyczony do Lipska. Paryżanie szukają rozwiązania problemu.

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xavi Simons

PSG szuka rozwiązania. Barcelona wypożyczy Simonsa?

Xavi Simons rozgrywa absolutnie fantastyczny sezon w Bundeslidze. Minionego lata został wypożyczony do Lipska, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Doskonale wpasował się do niemieckiej drużyny, od razu stając się jedną z najważniejszych postaci ofensywy. 21-latek we wszystkich rozgrywkach zgromadził dziewięć bramek oraz piętnaście asyst, potwierdzając, że drzemie w nim gigantyczny talent.

Wychowanek Barcelony w młodym wieku zdecydował się na przenosiny do Paris Saint-Germain. Tak otrzymał kilka okazji do gry w pierwszym zespole, kompletnie ich nie wykorzystując. Paryżanie oddali go bez żalu do PSV Eindhoven, zapewniając sobie opcję odkupu za cztery miliony euro. Po udanym sezonie w Eredivisie z niej skorzystali, choć sam Simons nie był do tego ruchu przekonany.

Niedawno w mediach wybuchła prawdziwa bomba. Zdaniem hiszpańskich i francuskich dziennikarzy Holender nie zamierza bowiem wracać do Paris Saint-Germain na przyszły sezon. Marzy mu się za to gra dla Barcelony, która od jakiegoś czasu interesowała się jego transferem. O zawodnika zamierza walczyć również Lipsk, który na nieszczęście nie był w stanie wypracować możliwości definitywnego wykupu.

Paryżanie szukają możliwego rozwiązania. Simons nie zmienia swojej decyzji i nie chce występować w stolicy Francji. Sprzedaż jest mało prawdopodobna, gdyż praktycznie żaden klub nie będzie w stanie sprostać finansowym wymaganiom. Barcelona oraz Lipsk optują za kolejnym wypożyczeniem. Opcją jest także transfer czasowy z koniecznością wykupu.