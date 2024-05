fot. ANP / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe odchodzi z PSG po siedmiu latach

Kylian Mbappe w 2017 roku zamienił AS Monaco na Paris Saint-Germain. Wschodząca gwiazda francuskiej piłki miała przynieść swojemu nowemu klubowi chwałę w postaci zdobycia upragnionej Ligi Mistrzów. Na przestrzeni kolejnych sezonów paryżanie byli bliżej lub dalej tego sukcesu, lecz finalnie nigdy nie udało się go osiągnąć. Po porażce w półfinale z Borussią Dortmund Mbappe oficjalnie potwierdził, że wraz z końcem kampanii 2023/2024 zakończy swoją przygodę na Parc des Princes.

W ostatnich latach Mbappe był regularnie łączony z opuszczeniem Paryża. Zdeterminowany do pozyskania go był Real Madryt, a konkretniej Florentino Perez, który upatrzył sobie gwiazdora reprezentacji Francji. Paris Saint-Germain konsekwentnie przekonywało Mbappe do kontynuowania współpracy, lecz w minionym roku nastąpił przełom. Francuz uznał, że to odpowiedni czas, aby postawić kolejny krok w swojej karierze, komunikując, że po sezonie 2023/2024 dołączy do nowego zespołu.

W piątek opublikował oficjalne podziękowania w stronę kibiców, pracowników klubu i kolegów z drużyny. Potwierdził tym samym, że niebawem zakończy się jego siedmioletnia przygoda z PSG. W niedzielę rozegra ostatni mecz na Parc des Princes. Wówczas pożegna się z fanami krajowego giganta.

Przyszłość Mbappe, choć nieoficjalnie, znana jest już od dawna. Media nie mają wątpliwości, że latem dołączy do Realu Madryt, co było jego dziecięcym marzeniem. Kontrakt z Królewskimi miał podpisać już w okolicach lutego.