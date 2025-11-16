Newcastle interesuje się zawodnikiem Man City. Rozmowy rozpoczęte

James Trafford może zimą opuścić Manchester City, a według TEAMtalk Newcastle ponownie rozpoczęło rozmowy z jego otoczeniem. Bramkarz ma preferować transfer na St James’ Park mimo zainteresowania innych klubów.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Newcastle naciska na transfer Trafforda

Newcastle szykuje się do kolejnego ruchu transferowego. Klub miał pracowite lato, ale zimą planuje dalsze wzmocnienia. Sprzedaż Isaka do Liverpoolu zdjęła presję związaną z przepisami finansowymi. Słaba forma drużyny w pierwszych miesiącach sezonu sprawiła, że szkoleniowiec Eddie Howe chce zwiększyć konkurencję w składzie.

James Trafford już latem był jednym z głównych celów Newcastle. Klub prowadził rozmowy, ale bramkarz wrócił do Manchesteru City po porozumieniu z Burnley. Sytuacja zmieniła się jednak diametralnie. Przyjście Gianluigiego Donnarummy ograniczyło szansę na grę Traffordowi. Dwudziestotrzylatek znalazł się na rozdrożu i coraz poważniej myśli o odejściu.

TEAMtalk informuje, że Newcastle odnowiło kontakt z przedstawicielami bramkarza. Klub chce sprowadzić go na początku stycznia. Tottenham i West Ham również są zainteresowane, ale Trafford, mimo kilku opcji, woli dołączyć do zespołu Howe’a. Letni kontakt z Newcastle ma dawać klubowi przewagę nad rywalami.

Trafford liczy na regularną grę. Chce znaleźć się w kadrze Thomasa Tuchela na przyszłoroczny mundial. Obecna sytuacja w Manchesterze City utrudnia mu walkę o miejsce w reprezentacji. Dlatego transfer zimą staje się dla niego priorytetem. Newcastle widzi w nim bramkarza, który zwiększy poziom rywalizacji w zespole.

Jeśli transfer dojdzie do skutku, klub będzie miał w kadrze trzech doświadczonych golkiperów. Trafford dołączyłby do Nicka Pope’a i Aarona Ramsdale’a. Taki zestaw dawałby drużynie szerokie możliwości i zapewnił stabilność na kluczowej pozycji.

Zobacz również: Barcelona rozważa zmianę nazwy Camp Nou. Chce uhonorować swoją legendę