Nawałka trenerem Widzewa? Wszystko już jasne! [NOWE INFORMACJE]

W Widzewie wciąż jest bardzo gorąco. Klub od momentu przejścia w ręce Roberta Dobrzyckiego przechodzi rewolucję na wielu frontach. Ostatnio pojawiły się spekulacje, że trenerem łodzian może zostać Adam Nawałka. Goal.pl zajrzał za kulisy. Ujawniamy jak jest naprawdę.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Adam Nawałka

Dużo zmian, ale idą kolejne

Widzew mocno zaszalał tego lata na rynku transferowym. Łodzianie wydali duże pieniądze, sprowadzając kilkunastu nowych piłkarzy. Niestety dla nich, pozycja w lidze nie odzwierciedla ani ambicji, ani poniesionych nakładów. Klub zwolnił po kilku kolejkach Żeljko Sopicia, ale i Patryk Czubak nie może czuć się bezpiecznie.



Tym bardziej, że w przestrzeni medialnej pojawiły się informacje, że nowym trenerem Widzewa może zostać Adam Nawałka! Wieści te brzmiały wręcz sensacyjnie i rozpaliły dyskusję w tym temacie. A jaka jest prawda? Goal.pl zajrzał za kulisy. Z kilku, według nas bardzo dobrze poinformowanych źródeł, usłyszeliśmy, że te plotki nie mają nic wspólnego z prawdą. Żeby nie napisać mocniej…

Nawałka? Nie ma tematu

Kilka osób zapewniło nas, że w Widzewie nie było i nie ma tematu zatrudnienia Adama Nawałki. Ale czy to oznacza, że Czubak może być spokojny? Tak na pewno nie jest, ale…



Z naszych informacji wynika, że w tym momencie nie ma poszukiwań nowego trenera. Klub patrzy na to, co się wydarzy w najbliższym wyjazdowym starciu z Termalicą. W tym spotkaniu na ławce Widzewa zasiądzie właśnie Czubak. A jeśli wygra, to prawdopodobnie przedłuży swoją przygodę z klubem.



Natomiast z dobrych informacji trzeba zaznaczyć, że powinno się udać przedłużyć umowę z Juljanem Shehu. Tak, jak informowaliśmy, sprawy idą w dobrym kierunku i prolongata wkrótce powinna stać się faktem.