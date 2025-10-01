Co dalej z Shehu? Doszło do kolejnych rozmów w sprawie jego przyszłości [NASZ NEWS]

Juljan Shehu to obecnie jeden z liderów Widzewa, piłkarz, który w stosunku do trudnych początków w klubie przeszedł ogromną metamorfozę. Ale jaka będzie jego przyszłość? Albańczykowi po tym sezonie kończy się kontrakt. Goal.pl ma najnowsze wieści w tej sprawie.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Juljan Shehu

Miał trudne momenty, ale teraz błyszczy

Choć Widzew sprowadził w tym okienku transferowym kilkunastu piłkarzy, to liderem pozostaje ten, który w klubie jest od dłuższego czasu. Juljan Shehu pokazuje, że choć miał ciężkie początki w Łodzi, to jednak piłkarsko mocno się obronił. Zresztą, forma Albańczyka nie uszła uwadze zagranicznych klubów.

Turecki Konyaspor zaproponował niedawno za niego milion euro, ale Mindaugas Nikolicius, dyrektor sportowy Widzewa, stanowczo odrzucił tę propozycję. Choć nie zamykało to dyskusji o przyszłości Shehu, bo umowa Albańczyka obowiązuje tylko do końca tego sezonu.

Coraz bliżej porozumienia

Goal.pl informował wcześniej, że Widzew składał już piłkarzowi propozycję nowego kontraktu. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że oferta była ponad dwa razy wyższa od obecnej umowy Shehu, ale… Sęk w tym, że obecny kontrakt był podpisywany po ciężkiej kontuzji piłkarza i nie był na bardzo wysokim poziomie. W związku z tym nawet mnożąc go razy dwa, nie dawało to kwoty odzwierciedlającej rolę Shehu w zespole. I jego oczekiwania.



Ale… Z naszych informacji wynika, że we wtorek doszło do kolejnej tury rozmów. I goal.pl ma bardzo dobre wieści dla fanów Widzewa. Otóż ustaliliśmy, że Widzew złożył nową, jeszcze lepszą propozycję piłkarzowi i strony mocno zbliżyły się w swoich stanowiskach. Wprawdzie do ustalenia pozostaje jeszcze kilka punktów, ale w tym momencie wygląda to już optymistycznie i prawdopodobieństwo przedłużenia umowy Shehu stało się bardzo duże.

W tym sezonie Ekstraklasy Shehu rozegrał 10 spotkań, w których strzelił 3 gole i zaliczył 3 asysty. Do tego dołożył mecz i bramkę w Pucharze Polski. 27-letni pomocnik jest reprezentantem Albanii, dla której rozegrał do tej pory 4 spotkania.