Hamed Junior Traore może zostać wypożyczony na resztę sezonu do Serie A. Napoli prowadzi zaawansowane rozmowy z Bournemouth ws. pomocnika - informuje Gianluca Di Marzio.

Imago / Graham Hunt Na zdjęciu: Hamed Junior Traore

Napoli chce jak najszybciej sfinalizować wypożyczenie pomocnika Bournemouth

Hamed Junior Traore znajduje się również w kręgu zainteresowań Romy i Milanu

23-letni zawodnik w Premier League występuje od zeszłego lata

Napoli negocjuje z Bournemouth wypożyczenie Hameda Traore

Napoli intensyfikuje swoje starania w sprawie sprowadzenia do klubu Hameda Juniora Traore. Mistrz Włoch jest na etapie negocjacji umowy z Bournemouth. Drużyna spod Wezuwiusza chce, aby pomocnik dołączył do zespołu do końca obecnego sezonu. “Partenopei” widzą w nim jakościowe wzmocnienie. Mocną stroną Iworyjczyka jest elastyczność taktyczna oraz znajomość realiów Serie A.

Przed transferem do Premier League reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej występował na włoskich boiskach w barwach Sassuolo. Jego kariera zdecydowanie straciła tempo w momencie definitywnego przejścia do “Wisienek”. Hamed Traore zagrał jak dotąd tylko w 6 meczach, z czego połowa to występy w najniżej notowanym w Anglii Carabao Cup.

Jak podaje Gianluca Di Marzio 23-latek jest również na radarze dwóch innych włoskich klubów. Pomocnik znajduje się na liście życzeń Milanu oraz Romy. Według włoskiego dziennikarza obie drużyny mogą w ostatniej chwili włączyć się do walki o wypożyczenie piłkarza.