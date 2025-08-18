Napoli straciło gwiazdę. Gigant musi szukać jego zastępcy

Napoli ma spory problem ze względu na kontuzję Romelu Lukaku. Belg będzie pauzował kilka miesięcy, dlatego według Fabrizio Romano, klub szuka nowego napastnika.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Napoli musi szukać zastępcy Lukaku

Romelu Lukaku doznał urazu mięśniowego, który wyklucza go z gry na co najmniej trzy miesiące. Belgijski snajper był jednym z kluczowych zawodników mistrza Włoch, ale w tej sytuacji Napoli musi zmienić swoje plany transferowe i wejść na rynek w poszukiwaniu nowego napastnika. Ma to być zawodnik, który zapewni odpowiedni poziom i skuteczność.

Działacze klubu z Neapolu rozglądają się za zastępcą 32-latka. Do końca bieżącego letniego okienka transferowego nie pozostało już zbyt wiele czasu, a pierwszy mecz nowego sezonu Serie A ekipa Antonio Conte rozegra już w sobotę 23 sierpnia z US Sassuolo.

Bollettino medico | Le condizioni di Lukaku 👇https://t.co/zRirRhNjmR — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 18, 2025

Na razie nie wiadomo, kto mógłby zostać sprowadzony do Napoli. Klub zamierza przeanalizować wszystkie możliwe opcje i dopiero wtedy podejmie decyzję. Na razie zespół będzie musiał sobie poradzić bez kluczowego napastnika.

Lukaku to doświadczony zawodnik, który w zeszłym sezonie pomógł drużynie w zdobyciu mistrzostwa. W 38 spotkaniach strzelił czternaście bramek i zanotował jedenaście asyst.

