Napoli musi zmienić plany. Nowy napastnik z Anglii na celowniku

18:50, 18. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Ben Jacobs

Napoli szuka nowego napastnika - kontuzja wyłączy Romelu Lukaku z gry na trzy miesiące. Partenopei rozpoczęli rozmowy z Manchesterem United, ale szybko musieli zmienić obiekt zainteresowań.

Antonio Conte
LaPresse/ Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Napoli rozmawia z United

Uraz Romelu Lukaku to ogromny problem dla Napoli – mistrzowie Włoch przez dłuższy czas będą musieli radzić sobie bez jednej z największych gwiazd. Włodarze klubu ze Stadio Diego Armando Maradona od razu rozpoczęli poszukiwania zawodnika, który zastąpi reprezentanta Belgii. Azzurri pierwsze kroki skierowali na Old Trafford.

Napoli złożyło zapytanie o Joshuę Zirkzee, jednak Manchester United od razu odrzucił możliwość pożegnania Holendra. Jednak to nie oznacza, że negocjacje z ekipą z Premier League zostały zakończone. Wprawdzie władze obrońców tytułu w Serie A muszą zrezygnować z prób pozyskania byłego napastnika Bolognii, ale teraz walczą o… byłego napastnika Atalanty. Do Włoch może wrócić Rasmus Hojlund, o czym informuje Ben Jacobs.

Duńczyk nie jest pierwszym wyborem Rubena Amorima, który zdecydowanie wyżej ceni nowy nabytek, a więc Benjamina Sesko. To otwiera drogę do transferu Hojlunda. Chociaż Manchester liczy na sprzedaż 22-latka, aktualnie rozważa także wypożyczenie. Snajper, który w 2023 roku przeniósł się do Premier League za prawie 78 milionów euro, teraz ma szansę na przynajmniej czasowy powrót na Półwysep Apeniński.

