LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Real Madryt zarobi na transferze Napoli

Napoli dogadało się z Gironą w kwestii transferu Miguela Gutierreza. Przez pewien czas łączono go z powrotem do Realu Madryt. Otoczenie 24-latka miało nadzieję, że Królewscy skorzystają z klauzuli odkupu, ale władze klubu nie zdecydowały się na taki krok. Wszystko wskazuje na to, że hiszpański lewy obrońca wkrótce wyląduje we Włoszech i zostanie nowym zawodnikiem zespołu z Neapolu.

Kwota transferu ma wynieść około 18 milionów euro, a połowa tego trafi do Realu. Los Blancos zagwarantowali sobie 50 procent od przyszłej sprzedaży swojego wychowanka. Miało to miejsce w 2022 roku, kiedy to Gutierrez przeniósł się do Girony, Dzięki temu hiszpański gigant otrzyma około 9–10 milionów.

Defensor trafi teraz do Serie A, gdzie ma szansę na rozwijanie swoich umiejętności pod okiem Antonio Conte. Klub z Santiago Bernabeu zapewne nadal będzie obserwować poczynania swojego byłego zawodnika, ale tym razem bez prawa do decydowania o jego przyszłości.

Miguel Gutierrez rozegrał w zeszłym sezonie 36 spotkań, w których strzelił dwie bramki i zanotował sześć asyst. Hiszpan przed transferem do Girony zagrał łącznie 10 spotkań w pierwszej drużynie Realu Madryt, w których zaliczył dwie asysty.

Zobacz także: Nicola Zalewski może zmienić klub. Znalazł się na celowniku ligowego rywala