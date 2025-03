fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

To okazja dla Realu. Tylko 35 milionów euro

Real Madryt przez wiele miesięcy naciskał na transfer Alphonso Daviesa. Saga zaczęła się jeszcze przed sezonem, kiedy to Kanadyjczyk poważnie rozważał możliwość przeprowadzki na Santiago Bernabeu. Królewscy zdecydowali jednak, że spróbują ściągnąć go w kolejny roku, kiedy to będzie dostępny w ramach bezgotówkowej transakcji. Bayern Monachium do samego końca walczył o swojego gwiazdora i osiągnął negocjacyjny sukces, przedłużając jego umowę. Definitywnie wykluczyło to szanse Realu na przeprowadzenie hitowej operacji.

Podczas letniego okienka wzmocnienie lewej strony defensywy będzie uważane za jeden z priorytetów. Davies to marzenie władz klubu, ale nie ma wątpliwości, że ten transfer się nie wydarzy. “Marca” informuje, że solidną alternatywą jest Miguel Gutierrez. W gabinetach trwa debata nad jego ewentualnym transferem. Być może to ostatnia taka okazja dla Królewskich, ponieważ Gutierrez będzie dostępny za raptem 35 milionów euro. Wynika to z zapisów w jego kontrakcie z Gironą.

Po zamknięciu letniego okienka wygaśnie opcja ściągnięcia go w ramach atrakcyjnej klauzuli. Girona wycenia Gutierreza na znacznie większą kwotę, co może stanowić dla Realu dodatkowy kłopot.

23-latek to wychowanek Realu, z którym definitywnie pożegnał się w 2022 roku. Na przestrzeni ostatnich sezonów znacząco rozwinął się w barwach Girony i zasłużył na ponowną szansę w ekipie hiszpańskiego giganta.